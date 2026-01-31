هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

نشرت الفنانة هدى الاتربي صورا جديدة من مشاركتها في حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإعلان بروموهات مسلسلات رمضان 2026 بدار الأوبرا الحديثة بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكتبت هدى "طاقة إيجابية وفخر .. أنا حقيقي مبسوطة بوجودي في حفل الشركة المتحدة لخريطة دراما رمضان السنة دي ومبسوطة أكتر بوجودي في مسلسلين منهم وهتتبسطوا بيهم أوي مناعة و كلهم بيحبوا مودي وياجماعة دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية كملت شعورنا بالفخر اليوم ده"

وتألقت هدى الاتربي على السجادة الحمراء للحفل بفستان أسود فخم وأنيق

وتشارك هدى الاتربي هذا العام بمسلسلي مناعة مع النجمة هند صبري وكلهم بيحبوا مودي مع النجم ياسر جلال

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.

مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

أما مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» تدور أحداثه حول رجل أعمال يعيش حياة ترف بدرجة كبيرة إلى أن يفقد جميع ممتلكاته الخاصة، ما يضطره إلى الزواج من امرأة غنية، لكنها تعيش داخل إحدى الحارات الشعبية، لتدور أحداث المسلسل في إطار من المواقف الطريفة والمفاجآت غير المتوقعة.

ويضم المسلسل عددا من النجوم، من بينهم ياسر جلال، وميرفت أمين، وأيتن عامر، وريهام الشنواني، ومصطفى أبو سريع، وهدى الأتربي، وكوكبة كبيرة من الفنانين المشاركين. ومن المقرر عرض «كلهم بيحبوا مودي» على شاشة قنوات المتحدة ومنصة WATCH IT.