نشأت الديهي : استيراد مصر تمورًا إسرائيلية أكذوبة هدفها الإضرار بالمصالح الوطنية
هيوصل 6000 دولار | عمرو أديب يوجّه نصيحة للمستثمرين في الذهب
البنك المركزي يكشف تفاصيل طرح سندات وأذون خزانة بـ597.7 مليون دولار غدًا
حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً
بمشاركة مصطفى محمد .. لوريان يحقق الفوز على نانت 2-1 بالدوري الفرنسي
لو هتبني | قانون البناء يغلظ عقوبة عدم التأمين .. تفاصيل
سامح الترجمان : الذهب رايح لـ6 آلاف دولار .. والملاذ الآمن ما زال الأقوى
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2026 وطريقة الدفع الإلكتروني
سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر
حسن عبد النبي لمتسابق: أتحفنا بحنجرته الذهبية وغلط وصحح لنفسه
عمرو أديب: انخفاض سعر الذهب سيحدث في العقارات
مي سليم : دورى فى مسلسل روج أسود هيوجع قلب الجمهور | خاص
حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً

باسنتي ناجي

اجتاز حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي الكشف الطبي اللازم، قبل إتمام انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف فريق برشلونة أثلتيك الإسباني.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "عاجل: حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً".

وكان عبد الكريم قد غادر العاصمة المصرية، القاهرة، في الساعات القليلة الماضية، حيث وصل إلى برشلونة مساء اليوم، السبت، لإكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف فريق برشلونة أثلتيك، وكان في استقباله وكيل أعماله، كريستيان إميل.


ويُعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب الصاعدة في مصر، حيث خاض 9 مباريات مع النادي الأهلي، فيما سجل 12 هدفًا خلال مشاركته في 17 مباراة دولية مع منتخب مصر تحت 17 عامًا.

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

انهيار منزل قديم بمدينة مغاغة شمال المنيا

استنشقوا غاز طبيعي بالمنزل.. القصة الكاملة لإصابة 9 أشخاص باختناق في سوهاج

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

