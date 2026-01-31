اجتاز حمزة عبد الكريم، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي الكشف الطبي اللازم، قبل إتمام انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف فريق برشلونة أثلتيك الإسباني.

حمزة عبد الكريم

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "عاجل: حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً".

وكان عبد الكريم قد غادر العاصمة المصرية، القاهرة، في الساعات القليلة الماضية، حيث وصل إلى برشلونة مساء اليوم، السبت، لإكمال إجراءات انتقاله إلى صفوف فريق برشلونة أثلتيك، وكان في استقباله وكيل أعماله، كريستيان إميل.



ويُعد حمزة عبد الكريم أحد أبرز المواهب الصاعدة في مصر، حيث خاض 9 مباريات مع النادي الأهلي، فيما سجل 12 هدفًا خلال مشاركته في 17 مباراة دولية مع منتخب مصر تحت 17 عامًا.