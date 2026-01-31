ابراهيم فايق يوجه رسالة لـ حمزة عبد الكريم.. تفاصيل

وجه الإعلامي إبراهيم فايق رسالة خاصة لـ اللاعب حمزة عبد الكريم بعد إحترافة في برشلونة.

حمزة عبد الكريم

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بداية مشوارك.. الطريق لسه طويل ومحتاج معافرة.. ربنا يكرمك ويوفقك ".

ووصل حمزة عبدالكريم نجم النادي الأهلي إلي مدينة برشلونة تمهيدا لاستكمال توقيعه للفريق الكاتلوني على سبيل الإعارة.

وقع عبد الكريم على تمديد عقده مع الأهلي حتى صيف 2028 المقبل، لموسم إضافي، في ظل خروجه على سبيل الإعارة للنادي الكتالوني، كإجراء متبع من جانب النادي الأحمر للحفاظ على عناصره الشابة.

وحدد برشلونة من البداية قيمة شراء حمزة عبد الكريم بقيمة 1.25 مليون يورو بعد انتهاء فترة الإعارة الممتدة لـ 6 أشهر من يناير إلى يونيو، إلا أن النادي الكتالوني رفعه إلى 1.5 مليون يورو بناءً على رغبة النادي الأهلي، بالإضافة إلى مكافآت إضافية مرتبطة بمشاركته مع برشلونة، سترتفع قيمتها من 3 إلى 5 ملايين يورو.

وسيحصل الأهلي على نسبة 15% من قيمة بيع برشلونة لخدمات حمزة عبد الكريم مستقبلًا، بعدما عرض النادي الكتالوني حصول الأحمر على 10% فقط، قبل أن يرفع البلوجرانا عرضه لإقناع الأهلي بالموافقة على بيعه.