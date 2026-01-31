مدرب كايزر تشيفز يطمئن الجماهير قبل مواجهة زيسكو في الكونفدرالية

أبدى سيدريك كازي، المدرب المساعد لنادي كايزر تشيفز، تفاؤله بقدرة الفريق على تقديم أداء قوي في مباريات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال سيدريك كازي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم قبل مباراة الفريق المقبلة ضد زيسكو الزامبي في منافسات الكونفدرالية الأفريقية: "نحن سعداء بعودة سيرينو وعودة ليليبو، فالخبرة ستضيف المزيد من الجودة للفريق خلال مباريات الكونفدرالية."

وتابع: "نأمل في أن نستعيد جميع اللاعبين المصابين في الأسبوعين القادمين، خاصة في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظرنا. الجهد الذي بذله الفريق حتى الآن يجعلنا في مسار تصاعدي، وهذا مهم جداً قبل الدخول في مرحلة الحسم."

وتابع:" "عندما أقيم نفسي، لا أستطيع القول إنني في المكان الذي أريد أن أكون فيه بالضبط كان يجب أن نكون في المركز الأول، هذا يعني أننا متأخرون قليلاً عن التوقعات."

وأكد سيدريك كازي على التزامه التام بمستقبل الفريق، قائلًا: "أنا متأكد أن النادي تلقى أكثر من 100 سيرة ذاتية، ونحن نعمل اليوم في أكبر نادي في جنوب أفريقيا، وهو شرف لي ولزميلي خليل. هدفنا الوحيد هو بذل قصارى جهدنا لترك النادي في مكانة أفضل."

وفيما يخص مستقبله الشخصي، أشار كازي إلى أنه غير قلق على مصيره في الموسم المقبل، مؤكدًا أن تركيزه بالكامل على المباراة المقبلة ضد زيسكو في الكونفدرالية: “كل تركيزي الآن منصب فقط على مباراة الأحد ضد زيسكو، لمواصلة الضغط على المنافسين في المجموعة.”