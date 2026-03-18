مصدر يكشف تفاصيل العرض الحقيقي للاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي

كشف مصدر بنادي الزمالك عن كواليس العرض الذي تلقاه النادي في صيف عام 2024 من نادي نيوم السعودي للحصول على خدمات أحمد مصطفى "زيزو" لاعب فريق الكرة الأول بالنادي وقتها.

وقال المصدر إن قيمة العرض وصلت إلى خمسة ملايين و500 ألف دولار بالتقسيط على عدة دفعات وليس دفعة واحدة كما تردد في الآونة الأخيرة.

وأضاف المصدر ما تردد بشأن وجود شرط جزائي بقيمة 10 ملايين جنيه يحصل عليها الزمالك حال عودة اللاعب لأي فريق بالدوري المصري، فالزمالك طلب أن يكون هذا الشرط ملزماً لكن نادي نيوم رفض الأمر، خاصة أنه من الممكن أن يتم الالتفاف حول هذا البند، عن طريق إمكانية فسخ اللاعب لعقده من طرف واحد والعودة لأي من الأندية المصرية دون سداد أي مقابل مادي للزمالك.

وشدّد المصدر على أن توقيت العرض جاء قبل أسابيع قليلة من مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، وكان الهدف وقتها الحصول على البطولة وفي حال بيع أحمد مصطفى "زيزو" في هذا التوقيت سيكون هناك غضب جماهيري.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك يفكر في مصلحة الفريق أولًا ويسعى لتوفير كافة الإمكانيات للفريق من أجل النجاح وتحقيق الأهداف المطلوبة.

وشدد المصدر على أن الزمالك أغلق ملف رحيل "زيزو" ولكن النادي يتمسك فقط بالحصول على حقه في الشكوى المقدمة من النادي أمام لجنة شئون اللاعبين ضد اللاعب.