انقلاب ميكروباص.. إصابة 16 شخصا بالطريق الصحراوي بالإسكندرية

أصيب 16 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب سيارة ميكروباص.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن مدعومة بعدد 9 سيارات إسعاف، إلى موقع الحادث، إلى جانب رجال المرور، حيث تم فرض كردون أمني لتأمين المنطقة ومنع وقوع حوادث أخرى.

كشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة على الطريق، وأسفر عن إصابة 16 شخصًا بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وسط متابعة من الجهات المختصة لحالتهم الصحية.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه بشكل تفصيلي