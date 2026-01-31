هيوصل 6000 دولار | عمرو أديب يوجّه نصيحة للمستثمرين في الذهب

علق الإعلامي عمرو أديب، على تذبذات سوق الذهب في الفترة الأخيرة.

وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على «mbc مصر»، أنه من المتوقع أن يعود سعر الذهب إلى ارتفاع حتى يصل سعره العالمي إلى 6000 دولار، معقبا: «في اليومين اللي فاتوا السعر طلع فوق ونزل تحت وفيه ناس ماتت في النصف».

وقدم أديب نصيحته لمن يترقب حالة السوق للاستثمار والإدخار في 2026، قائلًا: «لا تفعل شيئًا .. كل واحد ياخد باله هو بيعمل إيه».

ولفت أديب، إلى أنّ من يشتري الذهب عليه ألا يفكر في تحقيق مكسب بقدر ما يشتريه لكونه يمثل العملة، داعيًّا لعدم إتباع مدرسة التهور.