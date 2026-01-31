تحذير للنساء .. اعرفي تأثير الرياضة على خصوبتك

يرغب عدد كبير من النساء في الحفاظ على خصوبتهن والتمكن من إنجاب الأطفال لذا من المهم الإنتباه للعادات التى تؤثر على الخصوبة عند النساء من بداية سن المراهقة.

ووفقا لموقع newlifefertilityclinic نكشف لكم تأثير الرياضة والنشاط البدني على خصوبة النساء.

قلة النشاط البدني أو الإفراط في ممارسة الرياضة

قد يُساهم نمط الحياة الخامل في زيادة الوزن، واختلال التوازن الهرموني، وانخفاض الخصوبة، من جهة أخرى، قد يؤدي الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية عالية الشدة دون الحصول على قسط كافٍ من الراحة إلى تعطيل عملية التبويض.

نصيحة: احرصي على ممارسة نشاط بدني معتدل ومنتظم فالمشي والسباحة وركوب الدراجات أو تمارين القوة الخفيفة تُحسّن الدورة الدموية، وتُعزّز توازن الهرمونات، وتُساعد على الوصول إلى وزن صحي، وكل ذلك يُحسّن الخصوبة والمهم هو التوازن فالإفراط في ممارسة الرياضة أو قلتها قد يكون ضارًا.

التعرض للسموم البيئية

نعيش في عالم مليء بالمواد الكيميائية، وبعضها قد يضر بالخصوبة فالمبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة ومادة BPA (الموجودة في البلاستيك) وبعض منتجات التنظيف المنزلية قد تُخلّ بالتوازن الهرموني وتؤثر على الصحة الإنجابية.

نصيحة: قللي التعرض قدر الإمكان. اختاري الأطعمة العضوية، وخزّني الطعام في أوعية زجاجية أو من الفولاذ المقاوم للصدأ، واقرئي ملصقات المنتجات بعناية وحتى التعديلات البسيطة، مثل تجنب الزجاجات البلاستيكية للسوائل الساخنة أو استخدام منتجات تنظيف طبيعية، يمكن أن تساعد في حماية جهازك التناسلي.