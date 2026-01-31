معرض الكتاب| وزيرة التخطيط: السردية الوطنية تستهدف إدارة التوقعات عن المستقبل

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، أن كلمة "السردية" في علم الاقتصاد، تعني ادارة التوقعات عن المستقبل، خاصة إدارة التوقعات لكل الأطراف الفاعلة فى الاقتصاد، بجانب الشفافية في إعطاء نظرة عن السياسات مما فيها من سياسات ومتابعة.

جاء ذلك خلال ندوتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، اليوم السبت، لمناقشة كتاب "السردية الوطنية للتنمية الشاملة.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، والتي أطلقتها الحكومة المصرية.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة أعلنت في عام 2015 أهداف التنمية المستدامة، والتي كانت مصر من أولى الدول التي تبنت أهدافها، وخرجت بـ"رؤية 2030"، مشيرة إلى اشتراك المجتمع المدني والحكومة وكل الجهات في صياغة عدة الرؤية، ولكن العالم الآن مختلف تماما عن ما عاشه العالم 2015.

وأكدت أنه منذ 2018، شهد العالم العديد من المتغيرات، أبرزها الأوضاع الإقليمية التي أوجدت حتمية لإصدار السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ومرجعيات هذه السردية هي قانون المالية الموحد، وقانون التخطيط، مشيرة إلى تبني السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ما ورد في الاستراتيجية الوطنية فى 2030، بجانب المبادرات التي تبنتها الدولة، وكذلك مخرجات الحوار الوطني وأراء نحو 120 خبيرا.

وأكدت أن النموذج الاقتصادي المصري حاليا يستهدف تحسين جودة الحياة وهو ما يتفق مع شعار السردية الوطنية للتنمية الشاملة؛ وذلك من خلال تكثيف الجهود للسياسات الداعمة للتنمية البشرية، بالاضافة إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، ودعم زيادة التنافسية، وأن يكون القطاع الخاص، هو المحرك لهذا النموذج الاقتصادي، وهو ما سيتحقق من خلال استقرار الاقتصاد الكلي وبث الثقة في المستثمر والقطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن كل محافظة من محافظات الجمهورية تختص بميزة تنافسية لها، بالاضافة إلى وجود تجمعات صناعية، فعلى سبيل المثال فإن صادرات مصر من الملابس الجاهزة وصلت إلى 3 مليارات دولار، وأن العديد من المصانع الكبرى المصدرة كائنة في الصعيد، وهو ما يدل على أن الكتلة الإنتاجية لا تتمركز في القاهرة والإسكندرية فقط، وهذا ما رصدته السردية؛ حيث يجب أن يكون لكل محافظة مستهدفات، مثل ما سيكون لدى كل وزارة مستهدف.

وأكدت أن السردية تربط بين الأداء التنموي والأداء المالي لكل هيئة أو وزارة، وبالتالي يتم ربط الأهداف التنموية لكل وزارة ببرامج واضحة لدى كل وزارة، وأضافت السردية “البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية”.