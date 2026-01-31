بعد تصدرها التريند .. داليا البحيرى تكشف سبب قلة مشاركتها فى الأعمال الفنية | خاص

تصدرت الفنانة داليا البحيرى محركات البحث خلال الساعات الماضية بعد خضوعها لعملية تجميل شملت شد الوجه والرقبة ،وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

واعربت داليا البحيرى عن سعادتها بردود فعل الجمهور ، وقالت فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: انها لم تكن تنوى الخضوع لهذه العملية بشكل كامل وكانت فقط ستفعل فقط جزء بسيط ، لكن الطبيب المختص هو الذى اقنعها بالأمر .

وعن ردود فعل الجمهور ، قالت داليا البحيري ان كلام الجمهور وتعليقاتهم سبب لها سعادة بالغة بالرغم انها لم تكن تخطط لهذا الأمر.

وعن قلة مشاركتها فى الأعمال الفنية ، قالت داليا البحيري: “ان سبب قلة مشاركتها فى الأعمال الفنية بسبب عدم وجود اعمال مناسبة تليق بمشوارها الفني خاصة انها بتحترم جمهورها وعقليتهم ، معلقة: ”مقدرش انزل اصور حاجة اقل من المستوى اللى قدمته قبل كدة عشان كدة بفضل انى احتفظ بكرامتى".

داليا البحيرى تخضع لعملية تجميل

أعلنت الفنانة داليا البحيري خضوعها مؤخرًا لعملية تجميل تضمنت شد الوجه والرقبة والجفون، مؤكدة شعورها بسعادة كبيرة بالنتيجة النهائية التي ظهرت بوضوح على ملامحها بعد الجراحة.

وأشارت داليا البحيري إلى أن قرارها جاء بعدما لاحظت ظهور بعض علامات التقدم في العمر، خاصة في منطقتي الوجه والرقبة، موضحة أن تعليقات المحيطين بها عقب العملية كانت إيجابية ومشجعة.

وشاركت داليا البحيري متابعيها مقاطع مصورة رصدت من خلالها مراحل خضوعها للجراحة، بدءًا من التحضيرات الأولى وحتى الكشف عن النتيجة النهائية، حيث بدت الفروق واضحة مقارنة بإطلالاتها السابقة.

اخر اعمال داليا البحيري

وكانت اخر اعمال الفنانة داليا البحيري هو فيلم "أولاد حريم كريم" وهو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” والعمل من بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.