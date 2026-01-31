قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نابولي يحقق الفوز على فيورنتينا 2–1بالدوري الإيطالي
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
حبس محام 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في التشهير بكامل الوزير وهاني سامح
حريق هائل بمصنع الجبس بمدينة أبوزنيمة .. صور
أحمد موسى: أبو العينين يشيد بالأداء الرجولي والبطولي للاعبي منتخب مصر لكرة اليد
أسهل طريقة لاستخراج جواز السفر لأول مرة
في ظل تهديدات ترامب والانفجارات الغامضة .. إيران تشير إلى استعدادها للتفاوض
قطاع الأعمال: غزل المحلة تقترب من الانطلاق الكامل.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

اقتصادات منطقة اليورو تنمو بنهاية 2025 رغم اضطرابات التجارة العالمية

اليورو
اليورو

سجّلت أكبر اقتصادات منطقة اليورو نموًا اقتصاديًا في نهاية العام الماضي، في إشارة إلى قدر من الصمود أمام الاضطرابات التجارية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الأخيرة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.3% خلال الربع الرابع من العام، محققًا أول نمو منذ بداية عام 2025، ومتجاوزًا التقديرات الأولية.

أما إسبانيا فواصلت أداءها القوي، مسجلة نموًا بلغ 0.8%، وهو أعلى من التوقعات، لتؤكد مجددًا موقعها كأسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في المنطقة.

وفي فرنسا، ارتفع الناتج المحلي بنسبة 0.2%، بينما حققت إيطاليا نموًا قدره 0.3% خلال الفترة نفسها.

ومن المنتظر صدور قراءة إجمالية لمنطقة اليورو في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بنمو قدره 0.2%، وهو معدل أقل قليلًا من الربع السابق، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

ويُظهر هذا الأداء أن اقتصاد منطقة اليورو صمد نسبيًا بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية العام الماضي، وسط آمال بأن يتجاوز النمو 1% في عام 2026، مدعومًا بزيادة كبيرة في الإنفاق، خاصة في ألمانيا، بعد سنوات من الركود النسبي.

لكن لايزال من المبكر إعلان زوال المخاطر؛ في ظل تهديدات تجارية جديدة من ترامب على خلفية ملف جرينلاند، إضافة إلى صعود اليورو، الذي قد يضغط على تنافسية الصادرات الأوروبية.

وعلى صعيد التضخم؛ تبدو الأوضاع أكثر استقرارًا، إذ يقترب معدل التضخم من هدف البنك المركزي الأوروبي، ما يسمح بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 2%، حيث أظهرت بيانات من إسبانيا أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يناير، وهو معدل أعلى قليلا من التوقعات، لكنه مرشح للتراجع خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت نتائج الاستطلاع نفسه إلى تحسن طفيف في معنويات المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية، وفي دول أخرى بالمنطقة، سجل الاقتصاد الهولندي نموًا بنسبة 0.5%، والنمسا بنسبة 0.2%، بينما قفز الناتج المحلي في ليتوانيا بنسبة 1.7%.

وفي ألمانيا، ساهمت خطط الإنفاق التي يقودها المستشار فريدريش ميرتز، خصوصًا في مجالي البنية التحتية والدفاع، في دفع وتيرة التعافي مع توقعات بتسارع النمو خلال العام إذا ما نجحت الحكومة أيضا في تقليص البيروقراطية وتعزيز القدرة التنافسية.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن يبلغ النمو نحو 1% هذا العام، وهو تحسن ملحوظ لدولة كانت قد تجنبت بصعوبة الدخول في ركود ثلاثي خلال عام 2025.

ورغم ذلك، لا تزال ثقة قطاع الأعمال ضعيفة نسبيًا، وبينما يفتح الاتفاق التجاري بين أوروبا والهند آفاقًا جديدة للصادرات، فإنه قد يثير في المقابل غضب الإدارة الأمريكية.

أما إسبانيا، فقد واصلت التفوق على نظرائها للعام الثالث على التوالي، مدفوعة بازدهار قطاع السياحة وتزايد الهجرة، حيث أوضحت هيئة الإحصاء الإسبانية أن نمو الربع الأخير جاء بدعم أساسي من الاستهلاك الأسري.

وفي فرنسا، طغت على النصف الثاني من عام 2025 حالة من عدم الاستقرار السياسي، في ظل انهيار حكومي جديد وخلافات حادة حول زيادات الضرائب وخفض الانفاق اللازم للسيطرة على العجز الكبير في الموازنة، لكن ارتفع الاستثمار في الربع الرابع بنسبة 0.2%، وتسارع نمو إنفاق المستهلكين إلى 0.3%.

وعلى مدار العام 2025 كاملًا، سجل الاقتصاد الفرنسي نموًا بنسبة 0.9%، وهو ما يتماشى مع تقديرات الحكومة في موازنتها.

وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيورن في تصريحات تلفزيونية، "إن هذا الأداء يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود".

وأضاف: "شهد النشاط الاقتصادي تحسنا في 2025 مدفوعًا بالاستثمار والصادرات، وآمل أن نحقق في 2026 نموًا لا يقل عن 1% كما نتوقع".

اقتصادات منطقة اليورو اليورو التجارة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

ترشيحاتنا

الونش

الونش لجماهير الزمالك: لا أستطيع أن أوفيكم حقكم.. الجميع يرحل وأنتم الباقون

معتمد جمال

مدرب الزمالك : رغم إصابات الفريق لدي ثقة في اللاعبين المتواجدين

المنتخب الوطني

سفيرة مصر في رواندا تستقبل أبطال اليد وتكرمهم بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

بالصور

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

القلب
القلب
القلب

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة
أشهر 5 سيارات مستعملة

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد