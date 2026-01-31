قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحق قدم .. شروط قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن
بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي
مجموعة الأهلي .. الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل بهدف نظيف بدوري أبطال إفريقيا
إخطار التجار رسميًا | شعبة المحمول : لا مبرر لرفع الأسعار .. والرقابة غائبة
هشام طلعت مصطفى : مبيعاتنا في يناير 2026 تجاوزت 13 مليار جنيه
ضربة عسكرية أم تهدئة مرتقبة؟.. برلماني يكشف سيناريوهات التصعيد بين أمريكا وإيران
أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص
بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026
بثنائية إيكيتيكي .. ليفربول يتقدم على نيوكاسل 2-1 في الشوط الأول
هشام طلعت مصطفى : أسعار العقارات لن تتراجع
محافظ القاهرة : فك كوبري السيدة عائشة يستغرق شهرًا .. والمحور الجديد أنقذ الحركة المرورية
نشأت الديهي : استيراد مصر تمورًا إسرائيلية أكذوبة هدفها الإضرار بالمصالح الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 31-1-2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر جرام الذهب في الإمارات مساء اليوم السبت الموافق 31-1-2026 وذلك على أساس أسبوعي.

الذهب يتراجع

بلغ متوسط تراجع سعر جرام الذهب في السوق الإماراتية نحو 10.25 درهم إماراتي.

ارتفاع سعر الذهب بالسوق القطرية 5.24 % خلال الأسبوع الجاري

آخر تحديث في سعر الذهب 

وسجل آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 523.25 درهم إماراتي

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 589.5 درهم إماراتي.

سعر الذهب

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 545.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 523.25 درهم إماراتي.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالصاغة عقب آخر انخفاض

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 448.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 347 درهم.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 297.5 درهم إماراتي.

سعر الذهب اليوم

سعر أونصة الذهب

وبلغت أونصة الذهب نحو 18.335 ألف درهم .

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 4186 درهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4865 دولار.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال سعر أوقية الذهب سعر الذهب في الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

ترشيحاتنا

مزيكا صالونات

المدفعجية دولسيكا وشندي يتعاونان مع رحال في حلقة نارية من مزيكا صالونات

نور محمود

رمضان 2026 .. نور محمود شقيق أحمد رزق في مسلسل «اللون الأزرق»

احمد العوضي ودرة

أحمد العوضي يكشف من حفل المتحدة تفاصيل دور دُرّة في «علي كلاي» ويعد الجمهور بمفاجأة درامية

بالصور

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد