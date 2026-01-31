سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 31-1-2026

تراجع سعر جرام الذهب في الإمارات مساء اليوم السبت الموافق 31-1-2026 وذلك على أساس أسبوعي.

الذهب يتراجع

بلغ متوسط تراجع سعر جرام الذهب في السوق الإماراتية نحو 10.25 درهم إماراتي.

آخر تحديث في سعر الذهب

وسجل آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 523.25 درهم إماراتي

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 589.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 545.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 523.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 448.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 347 درهم.

سعر عيار 12

ووصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 297.5 درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب

وبلغت أونصة الذهب نحو 18.335 ألف درهم .

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 4186 درهم.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4865 دولار.