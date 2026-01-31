قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحق قدم .. شروط قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن
بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي
مجموعة الأهلي .. الجيش الملكي يفوز على شبيبة القبائل بهدف نظيف بدوري أبطال إفريقيا
إخطار التجار رسميًا | شعبة المحمول : لا مبرر لرفع الأسعار .. والرقابة غائبة
هشام طلعت مصطفى : مبيعاتنا في يناير 2026 تجاوزت 13 مليار جنيه
ضربة عسكرية أم تهدئة مرتقبة؟.. برلماني يكشف سيناريوهات التصعيد بين أمريكا وإيران
أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص
بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026
بثنائية إيكيتيكي .. ليفربول يتقدم على نيوكاسل 2-1 في الشوط الأول
هشام طلعت مصطفى : أسعار العقارات لن تتراجع
محافظ القاهرة : فك كوبري السيدة عائشة يستغرق شهرًا .. والمحور الجديد أنقذ الحركة المرورية
نشأت الديهي : استيراد مصر تمورًا إسرائيلية أكذوبة هدفها الإضرار بالمصالح الوطنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عادة شائعة تدمر الخصوبة والنظر والبشرة .. اكتشفها

العمى
العمى
اسماء محمد

يربط الناس التدخين عادةً بالتسبب في سرطان الرئة، لكن التدخين قد يسبب أو يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية في جميع أجزاء الجسم تقريبًا.

أضرار التدخين 

إليكم اهم المشاكل الصحية التي يسببها التدخين وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك.

السرطان، على قائمة كاملة بأنواع السرطان التي يمكن أن يسببها التدخين.

أمراض الرئة ويشمل ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن، والسل ، والربو ، والتليف الرئوي .

أمراض القلب والأوعية الدموية ويمكن أن تؤدي هذه الأمراض إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب.

أمراض العيون ويشمل ذلك إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي، وفقدان البصر، والعمى .

الحالات الموجودة عند الولادة وتشمل هذه الحالات انخفاض وزن الولادة والتشوهات الخلقية ( العيوب الخلقية ) لدى الأطفال المولودين لنساء مدخنات أثناء الحمل.

الإجهاض .

داء السكري من النوع الثاني .

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) وأمراض المناعة الذاتية الأخرى

ضعف الانتصاب.

مشاكل الخصوبة

الشيخوخة المبكرة

التدخين السلبي ، أو الدخان الذي تستنشقه من شخص يدخن في مكان قريب، له مخاطر صحية كبيرة.

التدخين أضرار التدخين يسبب العمى العمى الخصوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

ترشيحاتنا

إيران

خبير سياسي: لا حرب شاملة حتى الآن .. ومضيق هرمز يظل بؤرة الخطر في الصراع بين واشنطن وطهران

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«شارك واعرف حقوقك السياسية».. وزير الشؤون النيابية يؤكد أهمية فهم الدستور قبل الممارسة

برنامج دولة التلاوة

ملخص حلقة أمس في دولة التلاوة.. إشادة بالمتسابقين الأربعة وتكريم غلوش.. فيديو

بالصور

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد