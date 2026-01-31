عادة شائعة تدمر الخصوبة والنظر والبشرة .. اكتشفها

يربط الناس التدخين عادةً بالتسبب في سرطان الرئة، لكن التدخين قد يسبب أو يزيد من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية في جميع أجزاء الجسم تقريبًا.

أضرار التدخين

إليكم اهم المشاكل الصحية التي يسببها التدخين وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك.

السرطان، على قائمة كاملة بأنواع السرطان التي يمكن أن يسببها التدخين.

أمراض الرئة ويشمل ذلك مرض الانسداد الرئوي المزمن، والسل ، والربو ، والتليف الرئوي .

أمراض القلب والأوعية الدموية ويمكن أن تؤدي هذه الأمراض إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو قصور في القلب.

أمراض العيون ويشمل ذلك إعتام عدسة العين، والتنكس البقعي، وفقدان البصر، والعمى .

الحالات الموجودة عند الولادة وتشمل هذه الحالات انخفاض وزن الولادة والتشوهات الخلقية ( العيوب الخلقية ) لدى الأطفال المولودين لنساء مدخنات أثناء الحمل.

الإجهاض .

داء السكري من النوع الثاني .

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) وأمراض المناعة الذاتية الأخرى

ضعف الانتصاب.

مشاكل الخصوبة

الشيخوخة المبكرة

التدخين السلبي ، أو الدخان الذي تستنشقه من شخص يدخن في مكان قريب، له مخاطر صحية كبيرة.