قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
وزير قطاع الأعمال: طفرة إنتاجية وصناعية مرتقبة بعد المرحلة الثانية من تطوير غزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

138 ألف طن في 3 أيام ونصف.. معدل تفريغ قياسي لميناء دمياط لحمولة السفينة ZHI DA 88

سفينة الصب الجاف ZHI DA 88،
سفينة الصب الجاف ZHI DA 88،
أ ش أ

حقق ميناء دمياط معدل تفريغ فائق لحمولة السلاج الصب الواردة على متن سفينة الصب الجاف ZHI DA 88، حيث تم الانتهاء من تفريغ الحمولة البالغة نحو 138 ألفًا و200 طن خلال 3 أيام ونصف فقط، في إنجاز تشغيلي جديد يُضاف إلى سجل النجاحات المتواصلة.

ويُعد هذا المعدل إنجازًا غير مسبوق، إذ تم تخطي المخطط المعياري لتفريغ هذا النوع من البضائع، والبالغ 17 ألفًا و500 طن يوميًا، ليصل معدل التفريغ الفعلي إلى نحو 39 ألفًا و500 طن يوميًا، بما يزيد على ضعف المعدل القياسي المعتمد.

ويعكس هذا الأداء المتميز الكفاءة العالية التي تتمتع بها منظومة العمل داخل الميناء، حيث نجحت شركة الشحن والتفريغ من خلال الاعتماد على معدات متطورة وأنظمة تشغيل عالية الكفاءة، وبالتنسيق الكامل مع هيئة ميناء دمياط، في تنفيذ عمليات التفريغ بأقصى طاقة تشغيلية مع الالتزام التام بمعايير السلامة والجودة.

ومن جهته، أكد اللواء بحري أ.ح. طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن تحقيق هذا المعدل القياسي يعكس التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتجهيزات الفنية بالميناء، إلى جانب كفاءة العنصر البشري وتكامل منظومة العمل بين الهيئة وشركات الشحن والتفريغ.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا الإنجاز يُجسد الأهداف الاستراتيجية لهيئة ميناء دمياط في تعظيم كفاءة التشغيل، وتقليل زمن بقاء السفن، ورفع معدلات تداول البضائع، بما يعزز من تنافسية الميناء وقدرته على استيعاب الحمولات الضخمة بكفاءة عالية، ويدعم موقعه كميناء محوري على المستويين الإقليمي والدولي.

ميناء دمياط السلاج الصب سفينة الصب الجاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

مرسيدس S-Class موديل 2027

مرسيدس تكشف عن S-CLASS موديل 2027 "فيس ليفت" الجديدة

أرخص سيارتين أوتوماتيك في مصر

تبدأ من 599 ألف جنيه.. أرخص سيارتين أوتوماتيك في مصر | صور

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| برنامج تجسس غامض يستغل واتساب لاختراق هواتف أندرويد.. خطوات تحويل الصور لفيديو متكلم بالذكاء الاصطناعي

بالصور

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد