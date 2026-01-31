قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيوصل 6000 دولار | عمرو أديب يوجّه نصيحة للمستثمرين في الذهب
البنك المركزي يكشف تفاصيل طرح سندات وأذون خزانة بـ597.7 مليون دولار غدًا
حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً
بمشاركة مصطفى محمد .. لوريان يحقق الفوز على نانت 2-1 بالدوري الفرنسي
لو هتبني | قانون البناء يغلظ عقوبة عدم التأمين .. تفاصيل
سامح الترجمان : الذهب رايح لـ6 آلاف دولار .. والملاذ الآمن ما زال الأقوى
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2026 وطريقة الدفع الإلكتروني
سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر
حسن عبد النبي لمتسابق: أتحفنا بحنجرته الذهبية وغلط وصحح لنفسه
عمرو أديب: انخفاض سعر الذهب سيحدث في العقارات
مي سليم : دورى فى مسلسل روج أسود هيوجع قلب الجمهور | خاص
انهيار لحظي في أسعار الذهب .. نائب رئيس الشعبة يوضح الحقيقة ويوجه رسالة للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المحامين تؤكد انتظام سير العملية الانتخابية للمرحلة الثانية

انتخابات المحامين
انتخابات المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدرت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين، اليوم، بيانًا بشأن العملية الانتخابية لانتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الثانية، والتي انعقدت اليوم السبت، وجاء نص البيان كالآتي:

أجريت انتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الثانية والتي انعقدت اليوم السبت الموافق 31/1/2026، وهي كالآتي:

(شمال القاهرة – جنوب القاهرةد – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان)

انطلقت اليوم عملية التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل في عمليتي الاقتراع والفرز. 

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً في ظل انضباط تام من السادة المستشارين المشرفين ومعاونيهم على عملية الاقتراع، وبتواجد كثيف من السادة المرشحين والسادة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية منذ اللحظة الأولى لعملية الاقتراع، واستمرت الكثافة التصويتية حتى ميعاد غلق اللجان في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أسفرت عملية الرصد عن اكتمال نصاب الجمعيات العمومية لعدد خمس عشرة نقابة فرعية، وعليه بدأت أعمال فرز الأصوات بتواجد السادة المرشحين ووكلائهم داخل اللجان الفرعية.

لم يكتمل النصاب القانوني لعدد ثلاث نقابات فرعية وهي: (نقابة جنوب القاهرة الفرعية ـ نقابة القاهرة الجديدة الفرعية ـ نقابة حلوان الفرعية)، وسوف تجرى جولة الإعادة يوم السبت الموافق 14/2/2026.

وقد قامت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة برصد بعض التجاوزات التي لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، وقد تم التصدي لها فور وقوعها وتم حلها بالكامل.

كما تتقدم النقابة العامة للمحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الزملاء المرشحين والناخبين على ما قدموه اليوم من التزام بقرارات النقابة العامة، لخروج اليوم بشكل مشرف يليق بنقابة المحامين ومكانتها بين سائر النقابات المهنية.

كما تتقدم النقابة العامة للمحامين بخالص الشكر والتقدير للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات متمثلة في هيئة النيابة الإدارية، على ما بذلوه من مجهود داخل اللجنة العليا واللجان العامة واللجان الفرعية بكافة النقابات لتذليل كافة العقبات وتمكين السادة الزملاء من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر ودون معوقات.

وسوف تقوم النقابة العامة للمحامين بإذن الله بإعلان كافة النتائج فور انتهاء اللجنة القضائية المشرفة من إجراءات الفرز وحصر الأعداد النهائية التي حصل عليها كل مرشح وفقاً لمحاضر الفرز.

انتخابات النقابات الفرعية التصويت المحامين نقابة المحامين نقيب المحامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

ترشيحاتنا

أرشيفية

مستوطنون يقطعون ويحرقون أشجار زيتون في بلدة ترمسعيا شمال رام الله

الداخلية البحرينية

الداخلية البحرينية تجري تمرينا لنظام الإنذار المبكر عبر الهواتف المحمولة للسكان

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر يزور طهران لبحث تطورات المنطقة

بالصور

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد