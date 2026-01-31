المحامين تؤكد انتظام سير العملية الانتخابية للمرحلة الثانية

أصدرت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين، اليوم، بيانًا بشأن العملية الانتخابية لانتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الثانية، والتي انعقدت اليوم السبت، وجاء نص البيان كالآتي:

أجريت انتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الثانية والتي انعقدت اليوم السبت الموافق 31/1/2026، وهي كالآتي:

(شمال القاهرة – جنوب القاهرةد – القاهرة الجديدة – حلوان – جنوب الجيزة – شمال الجيزة – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية – الإسكندرية – شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شرق طنطا – غرب طنطا – جنوب الشرقية – شمال الشرقية – السويس – أسوان)

انطلقت اليوم عملية التصويت لانتخابات النقابات الفرعية للمرحلة الثانية تحت إشراف قضائي كامل في عمليتي الاقتراع والفرز.

وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً في ظل انضباط تام من السادة المستشارين المشرفين ومعاونيهم على عملية الاقتراع، وبتواجد كثيف من السادة المرشحين والسادة الناخبين من أعضاء الجمعية العمومية منذ اللحظة الأولى لعملية الاقتراع، واستمرت الكثافة التصويتية حتى ميعاد غلق اللجان في تمام الساعة الخامسة مساءً.

أسفرت عملية الرصد عن اكتمال نصاب الجمعيات العمومية لعدد خمس عشرة نقابة فرعية، وعليه بدأت أعمال فرز الأصوات بتواجد السادة المرشحين ووكلائهم داخل اللجان الفرعية.

لم يكتمل النصاب القانوني لعدد ثلاث نقابات فرعية وهي: (نقابة جنوب القاهرة الفرعية ـ نقابة القاهرة الجديدة الفرعية ـ نقابة حلوان الفرعية)، وسوف تجرى جولة الإعادة يوم السبت الموافق 14/2/2026.

وقد قامت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة برصد بعض التجاوزات التي لا تؤثر على سلامة العملية الانتخابية، وقد تم التصدي لها فور وقوعها وتم حلها بالكامل.

كما تتقدم النقابة العامة للمحامين بخالص الشكر والتقدير للسادة الزملاء المرشحين والناخبين على ما قدموه اليوم من التزام بقرارات النقابة العامة، لخروج اليوم بشكل مشرف يليق بنقابة المحامين ومكانتها بين سائر النقابات المهنية.

كما تتقدم النقابة العامة للمحامين بخالص الشكر والتقدير للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات متمثلة في هيئة النيابة الإدارية، على ما بذلوه من مجهود داخل اللجنة العليا واللجان العامة واللجان الفرعية بكافة النقابات لتذليل كافة العقبات وتمكين السادة الزملاء من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر ودون معوقات.

وسوف تقوم النقابة العامة للمحامين بإذن الله بإعلان كافة النتائج فور انتهاء اللجنة القضائية المشرفة من إجراءات الفرز وحصر الأعداد النهائية التي حصل عليها كل مرشح وفقاً لمحاضر الفرز.