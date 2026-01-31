هشام طلعت مصطفى : مبيعاتنا في يناير 2026 تجاوزت 13 مليار جنيه

قال رجل الأعمال المهندس هشام طلعت مصطفى، إن مؤشرات التنازل للغير في العقارات تشير إلى اتجاه تصاعدي في الأسعار وليس نزولاً.

وأضاف مصطفى خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك منتجات في السوق عليها طلب وأخرى ليس عليها طلب، وهو أمر في غاية الأهمية.

وأوضح أنه على مدار آخر 50 سنة في مصر، وبناءً على دراسات الشركة التي تعمل في السوق منذ 55 سنة، فإن معدل الزيادة في قيمة العقار دائم الارتفاع، معقباً: "العقار مش بينزل بيزيد، والعائد عليه بيزيد".

وأشار إلى أن أسعار الأراضي في زيادة مستمرة، مضيفاً: "كيف ستنخفض العقارات وهناك مليون حالة زواج في السنة؟ لدينا طلب سنوي خلال الثلاثين سنة القادمة لن يقل عن 800 ألف وحدة سنوياً، بعضها منخفض التكلفة ليتناسب مع دخل الأفراد".

وتابع: "الطلب موجود في مصر ومتزايد خلال الـ 30 سنة القادمة، ويا ليتنا نستطيع الوفاء بهذا الطلب"، مؤكداً أن أسعار مدخلات العقار في زيادة، سواء الأراضي أو مواد البناء، معقباً: "كيف ستنخفض أسعار العقارات!".

وأكد أن مصر لها خصوصية، أما الأسواق العالمية فتحكمها تغيرات أخرى؛ فما يحدث في أمريكا وأوروبا لن يحدث في مصر، لأن هناك طلباً حقيقياً يستلزم توفير مليون وحدة سكنية في العام.

وأشار إلى أن أسعار العقارات الجديدة ستزيد، متابعاً: "نحن أكبر شركة عقارية في البورصة، ومبيعاتنا في يناير 2026 تجاوزت 13 مليار جنيه، وهو رقم أكبر من يناير 2025، والنهاردة بس مبيعاتنا من العقار مليار جنيه ونسبة التحصيل في جميع المنتجات العقارية يصل إلى أكثر من 800 مليار جنيه، كما أنني طرحت مشروعاً منذ 3 أيام نفدت وحداته بالكامل خلال 24 ساعة".