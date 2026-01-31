مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2026 ومواقيت الإفطار والسحور .. يشهد شهر رمضان 2026 اهتمامًا واسعًا من المسلمين بالبحث عن مواقيت الصلاة الدقيقة، ومواعيد الإفطار والسحور، مع اقتراب حلول الشهر الكريم الذي يمثل مناسبة روحانية واجتماعية خاصة.

ويحرص الصائمون على متابعة الإمساكيات اليومية لضبط أوقات الصيام والعبادات، لا سيما مع اختلاف طول النهار من يوم إلى آخر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توقيت أذان الفجر وأذان المغرب وبقية الصلوات المفروضة.

موعد بدء شهر رمضان 2026 فلكيًا

بحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 2026 ميلاديًا، الموافق 1447 هجريًا، يوم الخميس 19 فبراير.

ويبدأ الشهر فعليًا مساء يوم الأربعاء 18 فبراير، عقب أذان المغرب مباشرة، إذ يؤدي المسلمون أول صلاة تراويح في هذا اليوم، إيذانًا ببدء أجواء الشهر المبارك التي تمتد 30 يومًا وفق التقديرات الفلكية المعلنة.

أهمية متابعة مواقيت الصلاة في رمضان

تكتسب مواقيت الصلاة في رمضان أهمية مضاعفة، إذ يرتبط بها توقيت الإمساك عن الطعام والشراب، وموعد الإفطار اليومي، إضافة إلى أداء الصلوات في أوقاتها الصحيحة.

ويبحث كثير من المواطنين يوميًا عن الإمساكية الرسمية؛ لضمان الالتزام الدقيق بموعد أذان الفجر وبداية الصيام، وكذلك معرفة توقيت أذان المغرب للإفطار، فضلًا عن صلاتي العشاء والتراويح.

إمساكية رمضان 2026

توضح إمساكية اليوم الأول من شهر رمضان 2026 أن موعد الإمساك يكون في 4:56 صباحًا، ويحين أذان الفجر عند 5:06 صباحًا، بينما يأتي أذان الظهر عند 12:09 مساءً، والعصر في 3:20 مساءً، ويكون أذان المغرب في 5:45 مساءً، على أن يُرفع أذان العشاء في 7:03 مساءً.

وفي اليوم الثاني من رمضان، يتقدم وقت الإمساك دقيقة واحدة ليصبح في 4:55 صباحًا، مع أذان الفجر عند 5:05 صباحًا، والمغرب في 5:46 مساءً، والعشاء في 7:04 مساءً، بينما تستقر بقية الصلوات حول نفس التوقيت مع فروق بسيطة.

تغير تدريجي في مواعيد الإمساك والإفطار

ومع تقدم أيام الشهر الكريم، يلاحظ الصائمون التغير التدريجي في مواعيد الإمساك وأذان الفجر، إذ يتقدم الإمساك ليصل في اليوم العاشر إلى 4:48 صباحًا، وفي اليوم الخامس عشر إلى 4:43 صباحًا، وصولًا إلى 4:25 صباحًا في اليوم الثلاثين من رمضان. ويقابل ذلك تأخر تدريجي في موعد الإفطار، إذ ينتقل أذان المغرب من 5:45 مساءً في أول يوم إلى 6:05 مساءً في اليوم الأخير من الشهر.

مواقيت الصلاة خلال منتصف الشهر

في منتصف شهر رمضان 2026، وتحديدًا في اليوم الخامس عشر، يكون موعد الإمساك 4:43 صباحًا، وأذان الفجر 4:53 صباحًا، وأذان الظهر 12:07 مساءً، وأذان العصر 3:26 مساءً، بينما يحين أذان المغرب في 5:55 مساءً، ويُرفع أذان العشاء في 7:12 مساءً. ويُلاحظ استقرار نسبي في مواعيد الظهر والعصر مقارنة بالتغير الواضح في الفجر والمغرب.

إمساكية العشر الأواخر من رمضان 2026

تشهد العشر الأواخر من رمضان اهتمامًا خاصًا من المسلمين، نظرًا لما تحمله من فضل كبير، خاصة مع تحري ليلة القدر. وتُظهر الإمساكية أن اليوم العشرين يبدأ بإمساك عند 4:37 صباحًا، وفجر عند 4:47 صباحًا، ومغرب عند 5:59 مساءً، وعشاء عند 7:16 مساءً. ومع اقتراب نهاية الشهر، يصل موعد الإمساك في اليوم التاسع والعشرين إلى 4:26 صباحًا، ويكون أذان المغرب في 6:04 مساءً، بينما يحين أذان العشاء في 7:22 مساءً.

اليوم الأخير من رمضان 2026

في اليوم الثلاثين من شهر رمضان 2026، يكون موعد الإمساك عند 4:25 صباحًا، وأذان الفجر في 4:35 صباحًا، وأذان الظهر عند 12:03 مساءً، وأذان العصر في 3:29 مساءً، ويأتي أذان المغرب في 6:05 مساءً، على أن يكون أذان العشاء في 7:22 مساءً، ليختتم الشهر الكريم وسط أجواء روحانية ينتظر بعدها المسلمون عيد الفطر المبارك.

متابعة الإمساكية ضرورة يومية

وتُعد متابعة الإمساكية اليومية أمرًا ضروريًا للصائمين، خاصة مع اختلاف التوقيت من يوم لآخر، وهو ما يجعل معرفة مواقيت الصلاة في رمضان 2026 أداة أساسية لتنظيم اليوم بين العمل والعبادة والراحة.

كما تسهم هذه المواقيت في مساعدة الأسر على ضبط مواعيد السحور والإفطار بما يتناسب مع الالتزام الديني والصحي خلال الشهر الكريم.