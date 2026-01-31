قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
وزير قطاع الأعمال: طفرة إنتاجية وصناعية مرتقبة بعد المرحلة الثانية من تطوير غزل المحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2026 ومواقيت الإفطار والسحور

مواعيد الصلاة في رمضان 2026 ومواقيت الإفطار والسحور
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 ومواقيت الإفطار والسحور
عبد الفتاح تركي

مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2026 ومواقيت الإفطار والسحور .. يشهد شهر رمضان 2026 اهتمامًا واسعًا من المسلمين بالبحث عن مواقيت الصلاة الدقيقة، ومواعيد الإفطار والسحور، مع اقتراب حلول الشهر الكريم الذي يمثل مناسبة روحانية واجتماعية خاصة. 

ويحرص الصائمون على متابعة الإمساكيات اليومية لضبط أوقات الصيام والعبادات، لا سيما مع اختلاف طول النهار من يوم إلى آخر، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على توقيت أذان الفجر وأذان المغرب وبقية الصلوات المفروضة.

موعد بدء شهر رمضان 2026 فلكيًا

بحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 2026 ميلاديًا، الموافق 1447 هجريًا، يوم الخميس 19 فبراير.

طرق تخزين الخضراوات والفواكه لشهر رمضان

ويبدأ الشهر فعليًا مساء يوم الأربعاء 18 فبراير، عقب أذان المغرب مباشرة، إذ يؤدي المسلمون أول صلاة تراويح في هذا اليوم، إيذانًا ببدء أجواء الشهر المبارك التي تمتد 30 يومًا وفق التقديرات الفلكية المعلنة.

واقرأ أيضًا:

بعد غد.. كسوف جزئي للشمس بالتزامن مع نهاية شهر رمضان ولن يرى في مصر والمنطقة العربية

أهمية متابعة مواقيت الصلاة في رمضان

تكتسب مواقيت الصلاة في رمضان أهمية مضاعفة، إذ يرتبط بها توقيت الإمساك عن الطعام والشراب، وموعد الإفطار اليومي، إضافة إلى أداء الصلوات في أوقاتها الصحيحة.

ويبحث كثير من المواطنين يوميًا عن الإمساكية الرسمية؛ لضمان الالتزام الدقيق بموعد أذان الفجر وبداية الصيام، وكذلك معرفة توقيت أذان المغرب للإفطار، فضلًا عن صلاتي العشاء والتراويح.

إمساكية رمضان 2026

توضح إمساكية اليوم الأول من شهر رمضان 2026 أن موعد الإمساك يكون في 4:56 صباحًا، ويحين أذان الفجر عند 5:06 صباحًا، بينما يأتي أذان الظهر عند 12:09 مساءً، والعصر في 3:20 مساءً، ويكون أذان المغرب في 5:45 مساءً، على أن يُرفع أذان العشاء في 7:03 مساءً.

موعد شهر رمضان 2026

وفي اليوم الثاني من رمضان، يتقدم وقت الإمساك دقيقة واحدة ليصبح في 4:55 صباحًا، مع أذان الفجر عند 5:05 صباحًا، والمغرب في 5:46 مساءً، والعشاء في 7:04 مساءً، بينما تستقر بقية الصلوات حول نفس التوقيت مع فروق بسيطة.

تغير تدريجي في مواعيد الإمساك والإفطار

ومع تقدم أيام الشهر الكريم، يلاحظ الصائمون التغير التدريجي في مواعيد الإمساك وأذان الفجر، إذ يتقدم الإمساك ليصل في اليوم العاشر إلى 4:48 صباحًا، وفي اليوم الخامس عشر إلى 4:43 صباحًا، وصولًا إلى 4:25 صباحًا في اليوم الثلاثين من رمضان. ويقابل ذلك تأخر تدريجي في موعد الإفطار، إذ ينتقل أذان المغرب من 5:45 مساءً في أول يوم إلى 6:05 مساءً في اليوم الأخير من الشهر.

مواقيت الصلاة خلال منتصف الشهر

في منتصف شهر رمضان 2026، وتحديدًا في اليوم الخامس عشر، يكون موعد الإمساك 4:43 صباحًا، وأذان الفجر 4:53 صباحًا، وأذان الظهر 12:07 مساءً، وأذان العصر 3:26 مساءً، بينما يحين أذان المغرب في 5:55 مساءً، ويُرفع أذان العشاء في 7:12 مساءً. ويُلاحظ استقرار نسبي في مواعيد الظهر والعصر مقارنة بالتغير الواضح في الفجر والمغرب.

إمساكية العشر الأواخر من رمضان 2026

تشهد العشر الأواخر من رمضان اهتمامًا خاصًا من المسلمين، نظرًا لما تحمله من فضل كبير، خاصة مع تحري ليلة القدر. وتُظهر الإمساكية أن اليوم العشرين يبدأ بإمساك عند 4:37 صباحًا، وفجر عند 4:47 صباحًا، ومغرب عند 5:59 مساءً، وعشاء عند 7:16 مساءً. ومع اقتراب نهاية الشهر، يصل موعد الإمساك في اليوم التاسع والعشرين إلى 4:26 صباحًا، ويكون أذان المغرب في 6:04 مساءً، بينما يحين أذان العشاء في 7:22 مساءً.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا وكم تبقى على رجب شعبان؟

اليوم الأخير من رمضان 2026

في اليوم الثلاثين من شهر رمضان 2026، يكون موعد الإمساك عند 4:25 صباحًا، وأذان الفجر في 4:35 صباحًا، وأذان الظهر عند 12:03 مساءً، وأذان العصر في 3:29 مساءً، ويأتي أذان المغرب في 6:05 مساءً، على أن يكون أذان العشاء في 7:22 مساءً، ليختتم الشهر الكريم وسط أجواء روحانية ينتظر بعدها المسلمون عيد الفطر المبارك.

متابعة الإمساكية ضرورة يومية

وتُعد متابعة الإمساكية اليومية أمرًا ضروريًا للصائمين، خاصة مع اختلاف التوقيت من يوم لآخر، وهو ما يجعل معرفة مواقيت الصلاة في رمضان 2026 أداة أساسية لتنظيم اليوم بين العمل والعبادة والراحة.

كما تسهم هذه المواقيت في مساعدة الأسر على ضبط مواعيد السحور والإفطار بما يتناسب مع الالتزام الديني والصحي خلال الشهر الكريم.

شهر رمضان مواعيد الصلاة في شهر رمضان مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2026 مواعيد الصلاة في شهر رمضان 2026 ومواقيت الإفطار والسحور موعد بدء شهر رمضان 2026 فلكيًا إمساكية رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

جهاد البنا

بعد شهر من ميلاده .. جهاد البنا تنعي طفلها يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة

كب كيك الجزر

لذيذة وصحية .. طريقة عمل كب كيك الجزر والقرفة

العمى

عادة شائعة تدمر الخصوبة والنظر والبشرة .. اكتشفها

بالصور

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد