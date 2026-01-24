بتخفيضات تصل لـ 40%.. مفاجأة من الزراعة للمواطنين خلال شهر رمضان

كشفت المهندسة منال إبراهيم المشرف على منافذ وزارة الزراعة ، عن أهم استعدادات الوزارة لضبط الأسعار فى شهر رمضان ةوقبل شهر رمضان ، موضحة أن هناك تخفيضات على السلع بنسبة تتراوح من 20 لـ 25% عن الأسواق بالخارج .

وأضافت "إبراهيم" خلال لقائها ببرنامج "صباحك مصري" والمذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن تركيز الانخفاض سيكون على السلع الأساسية للمواطنين مثل اللحوم والدواجن والسكر والزيت والأرز وياميش رمضان .

وأشارت "المشرف على منافذ وزارة الزراعة" إلي أن هناك تخفيضات على الخضروات والفواكه بنسبة 30% بجانب اللحوم الطازجة والتى يتعدى فيها نسبة التخفيض لأكثر من 40% ويتراوح سعرها من 250 لـ 280 جنيها .

وأوضحت أن كل السلع متوفرة فى منافذ وزارة الزراعة الثابتة وتقوم الوزارة أيضًا بالدفع بمنافذ متحركة فى المحافظات حتى تغطى جميع أنحاء الجمهورية.