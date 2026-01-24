إمساكية شهر رمضان 2026 ومواقيت الصلاة بالتفصيل .. تعرف عليها

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، زاد بحث الكثير من المسلمين عن إمساكية رمضان 2026 وموعد أذان المغرب في رمضان، رغبة منهم في معرفة مواقيت الصلاة ووقت الإفطار على مدار الشهر الكريم.

موعد استطلاع هلال رمضان 1447ه

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2026 في التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب الشمس، وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدة تتراوح بين (34:37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدة تتراوح بين 20 و44 دقيقة ماعدا جاكرتا، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1447 هجريا فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

موعد شهر رمضان 2026

ووفقاً للحسابات الفلكية من المقرر أن يكون موعد شهر رمضان لعام 1447 هجرياً الموافق 2026 ميلاديًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2026

تتفاوت عدد ساعات الصيام من عام إلى آخر حسب التغيرات الفلكية، فمن المتوقع أن تتراوح ساعات الصيام في رمضان 2026 في الدول العربية بين 12 و13 ساعة يوميا، وستكون ساعات الصيام بداية الشهر أقصر ثم تزداد تدريجيا مع مرور الأيام، وفقا للحسابات الفلكية.

ترقبوا هلال رمضان.. مواعيد الصلاة والإفطار

ووفقا للحسابات الفلكية، فيتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2026 ميلاديا و 1447 هـ، يوم الخميس الموافق 19 فبراير المقبل، على أن يبدأ شهر رمضان فعليا مساء يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير عقب أذان المغرب مباشرة، ويصلي المسلمون أول صلاة تراويح لرمضان 2026 في نفس اليوم.

تفاصيل الحسابات الفلكية لليوم الأول

إمساكية اليوم الأول من شهر رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:56 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 5:06 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:45 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:03 مساءً.

إمساكية العشر الأوائل من شهر الصيام

إمساكية يوم 2 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:55 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 5:05 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:21 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:46 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:04 مساءً.

إمساكية يوم 3 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:54 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 5:04 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:21 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:47 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:04 مساءً.

إمساكية يوم 4 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:53 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 5:03 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:47 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:05 مساءً.

إمساكية يوم 5 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:53 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 5:03 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:09 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:48 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:06 مساءً.

إمساكية يوم 6 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:52 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 5:02 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:22 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:49 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:06 مساءً.

إمساكية يوم 7 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:51 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 5:01 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:23 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:50 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:07 مساءً.

إمساكية يوم 8 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:50 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 5:00 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:23 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:50 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:08 مساءً.

إمساكية يوم 9 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:49 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:59 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:51 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:08 مساءً.

إمساكية يوم 10 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:48 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:58 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:24 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:09 مساءً.

مواقيت الصلاة من اليوم الحادي عشر وحتى العشرين

إمساكية يوم 11 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:47 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:57 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:52 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.

إمساكية يوم 12 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:46 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:56 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:08 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:53 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:10 مساءً.

إمساكية يوم 13 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:45 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:55 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:25 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:54 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:11 مساءً.

إمساكية يوم 14 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:44 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:54 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.

إمساكية يوم 15 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:43 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:55 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً.

إمساكية يوم 16 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:42 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:52 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:07 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:26 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:56 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:13 مساءً.

إمساكية يوم 17 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:50 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.

إمساكية يوم 18 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:49 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:57 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:14 مساءً.

إمساكية يوم 19 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:58 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:15 مساءً.

إمساكية يوم 20 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:47 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:27 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

اللحظات الأخيرة.. إمساكية العشر الأواخر

إمساكية يوم 21 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:46 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:06 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 5:59 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:16 مساءً.

إمساكية يوم 22 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6:00 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:17 مساءً.

إمساكية يوم 23 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:43 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

إمساكية يوم 24 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:05 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6:01 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:18 مساءً.

إمساكية يوم 25 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:41 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6:02 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:19 مساءً.

إمساكية يوم 26 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

إمساكية يوم 27 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6:03 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:20 مساءً.

إمساكية يوم 28 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:04 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:21 مساءً.

إمساكية يوم 29 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6:04 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.

موعد أذان المغرب في ختام الشهر الفضيل

إمساكية يوم 30 رمضان 2026

موعد الإمساك: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:03 مساءً.

موعد أذان العصر: 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب: 6:05 مساءً.

موعد أذان العشاء: 7:22 مساءً.