قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والعملات.. الأرصاد تحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل شهر رمضان 2026 .. اعرف أسعار السلع في الأسواق | فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

 مع اقتراب شهر رمضان 2026، يتساءل العديد عن أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، ونرصد من خلال صدى البلد الأسعار في السطور التالية:

أسعار السلع الأساسية

العدس (الصحيح): سجّل 64 جنيهاً للكيلو، بتراجع قدره 4.5 جنيه.

الفول (المجروش): وصل إلى 67 جنيهاً للكيلو، بتراجع قدره 4 جنيهات.

المكرونة (عبوة 400 جرام): بلغت 15 جنيهاً، بتراجع قدره 7 جنيهات.

السكر الأبيض: استقر عند 38 جنيهاً للكيلو.

زيت عباد الشمس: سجل 97 جنيهاً للتر.

الدقيق المعبأ: وصل إلى 30 جنيهاً للكيلو.

الأرز المعبأ: استقر عند 32 جنيهاً للكيلو.

الفول (المعبأ): بلغ 66 جنيهاً للكيلو.

 أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الألبان لن تشهد أي تغييرات كبيرة خلال الشهر الكريم، موضحًا أن كميات الإنتاج من اللبن في الشتاء تتفوق على تلك في الصيف، مما يساهم في ضمان توفر المنتجات بكميات وفيرة وبجودة عالية.

ارتفاع طفيف في أسعار السكر ووفرة المنتجات الأخرى

وفي مداخلة هاتفية، أشار “المنوفي” إلى أن أسعار السكر شهدت زيادة في الإنتاج، موضحًا أن سعر كيلو السكر يتراوح بين 27 و 35 جنيهًا، وهو أقل من أسعار العام الماضي.. وأكد أن هذا السعر يعتبر مناسبًا في ظل ظروف السوق الحالية.

 

وفرة الزيت والأرز في الأسواق

كما لفت المنوفي إلى أن الزيت والأرز متوفران بكميات كبيرة في الأسواق، وأن التجار يتيحون كميات وفيرة من هذه السلع، مما يساهم في استقرار أسعارها.

 وأضاف أن هذه السلع الأساسية ستكون متوافرة بشكل جيد خلال الشهر الكريم، دون أي مشكلات في توفيرها.

زيادة في معارض "أهلا رمضان" هذا العام

وأوضح المنوفي أن معارض "أهلًا رمضان" 2026 ستكون أكبر وأفضل من السنوات الماضية، حيث سيتم توفير كميات وفيرة من السلع في هذه المعارض التي ستتوزع على مختلف المحافظات. سيكون بإمكان المواطنين شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر خلال الشهر الفضيل.

توفير السلع عبر السيارات المتنقلة

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أيضًا أن هناك سيارات متنقلة ستقوم بتوزيع السلع الغذائية بشكل أسهل وأسرع للمواطنين، ما سيساعد في تسهيل وصول المنتجات الأساسية إلى مختلف المناطق، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

اقتراب شهر رمضان المنتجات الغذائية الأساسية أسعار السلع الأساسية شعبة المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

ترشيحاتنا

بابي جاي

لاعب "أسود التيرانجا" يتحدى فرنسا: السنغال لا تخشى الكبار في كأس العالم

شيكابالا

أحمد فتوح : شيكابالا أحرف لاعب وكان المفروض يلعب في برشلونة

زيسكو الزامبي

مجموعة الزمالك بـ الكونفدرالية| زيسكو الزامبي يعلن عن 3 صفقات سوبر

بالصور

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد