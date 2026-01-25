قبل شهر رمضان 2026 .. اعرف أسعار السلع في الأسواق | فيديو

مع اقتراب شهر رمضان 2026، يتساءل العديد عن أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، ونرصد من خلال صدى البلد الأسعار في السطور التالية:

أسعار السلع الأساسية

العدس (الصحيح): سجّل 64 جنيهاً للكيلو، بتراجع قدره 4.5 جنيه.

الفول (المجروش): وصل إلى 67 جنيهاً للكيلو، بتراجع قدره 4 جنيهات.

المكرونة (عبوة 400 جرام): بلغت 15 جنيهاً، بتراجع قدره 7 جنيهات.

السكر الأبيض: استقر عند 38 جنيهاً للكيلو.

زيت عباد الشمس: سجل 97 جنيهاً للتر.

الدقيق المعبأ: وصل إلى 30 جنيهاً للكيلو.

الأرز المعبأ: استقر عند 32 جنيهاً للكيلو.

الفول (المعبأ): بلغ 66 جنيهاً للكيلو.

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار الألبان لن تشهد أي تغييرات كبيرة خلال الشهر الكريم، موضحًا أن كميات الإنتاج من اللبن في الشتاء تتفوق على تلك في الصيف، مما يساهم في ضمان توفر المنتجات بكميات وفيرة وبجودة عالية.

ارتفاع طفيف في أسعار السكر ووفرة المنتجات الأخرى

وفي مداخلة هاتفية، أشار “المنوفي” إلى أن أسعار السكر شهدت زيادة في الإنتاج، موضحًا أن سعر كيلو السكر يتراوح بين 27 و 35 جنيهًا، وهو أقل من أسعار العام الماضي.. وأكد أن هذا السعر يعتبر مناسبًا في ظل ظروف السوق الحالية.

وفرة الزيت والأرز في الأسواق

كما لفت المنوفي إلى أن الزيت والأرز متوفران بكميات كبيرة في الأسواق، وأن التجار يتيحون كميات وفيرة من هذه السلع، مما يساهم في استقرار أسعارها.

وأضاف أن هذه السلع الأساسية ستكون متوافرة بشكل جيد خلال الشهر الكريم، دون أي مشكلات في توفيرها.

زيادة في معارض "أهلا رمضان" هذا العام

وأوضح المنوفي أن معارض "أهلًا رمضان" 2026 ستكون أكبر وأفضل من السنوات الماضية، حيث سيتم توفير كميات وفيرة من السلع في هذه المعارض التي ستتوزع على مختلف المحافظات. سيكون بإمكان المواطنين شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر خلال الشهر الفضيل.

توفير السلع عبر السيارات المتنقلة

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية أيضًا أن هناك سيارات متنقلة ستقوم بتوزيع السلع الغذائية بشكل أسهل وأسرع للمواطنين، ما سيساعد في تسهيل وصول المنتجات الأساسية إلى مختلف المناطق، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.