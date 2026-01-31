قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة : فك كوبري السيدة عائشة يستغرق شهرًا .. والمحور الجديد أنقذ الحركة المرورية
نشأت الديهي : استيراد مصر تمورًا إسرائيلية أكذوبة هدفها الإضرار بالمصالح الوطنية
هيوصل 6000 دولار | عمرو أديب يوجّه نصيحة للمستثمرين في الذهب
البنك المركزي يكشف تفاصيل طرح سندات وأذون خزانة بـ597.7 مليون دولار غدًا
حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً
بمشاركة مصطفى محمد .. لوريان يحقق الفوز على نانت 2-1 بالدوري الفرنسي
لو هتبني | قانون البناء يغلظ عقوبة عدم التأمين .. تفاصيل
سامح الترجمان : الذهب رايح لـ6 آلاف دولار .. والملاذ الآمن ما زال الأقوى
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2026 وطريقة الدفع الإلكتروني
سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر
حسن عبد النبي لمتسابق: أتحفنا بحنجرته الذهبية وغلط وصحح لنفسه
عمرو أديب: انخفاض سعر الذهب سيحدث في العقارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الأولوية لبناء الإنسان .. نشأت الديهي يكشف رسائل الرئيس السيسي لطلبة الأكاديمية العسكرية

نشأت الديهي
نشأت الديهي
عبد الخالق صلاح

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أبرز الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية، وأدائه صلاة الفجر معهم، مؤكدًا أن اللقاء حمل دلالات عميقة تعكس تركيز القيادة السياسية على بناء الإنسان بالتوازي مع بناء الدولة.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الفترة الحالية من حكم الرئيس السيسي تشهد ارتباطًا وثيقًا بين فكره ورؤيته وقلبه ببناء الإنسان المصري، معتبرًا أن العقل والثقافة والتعليم تمثل الأساس الحقيقي للتقدم، وليس الاكتفاء بالنظر إلى التعليم باعتباره مجرد شهادات. 

وأشار إلى أن الرئيس يتحدث في كل مناسبة عن جودة التعليم وأهميته باعتباره المدخل الرئيسي لبناء الدولة الحديثة.

وأضاف أن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا أن مصر دولة محدودة الموارد، إلا أن ذلك لا يمنع من الإنفاق بسخاء على التعليم، بوصفه استثمارًا في المستقبل، لافتًا إلى أن الرئيس "يضع يده على جرح الوطن"، من خلال الاعتراف بوجود أزمة عميقة ومتشعبة في منظومة التعليم، والعمل على تطهير هذا الجرح ومعالجة جذوره.

وأشار إلى أن الأكاديمية العسكرية لا تقتصر على تدريس العلوم العسكرية فقط، موضحًا أنه عندما رأى الرئيس جاهزية إمكانياتها، وجّه بالاستفادة منها في استيعاب القطاع المدني، في إطار خطة تهدف إلى استعادة مكانة التعليم وهيبته.

واختتم الديهي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي يتمثل في القضاء على الأمية بين المتعلمين، ورفع كفاءة العملية التعليمية، بما يضمن لمصر مكانة تليق بها بين دول العالم.

