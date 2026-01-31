قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: نستعد لعقد اجتماعات مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في البريميرليج
تشيلسي يقلب الطاولة على وست هام بثلاثية في الدوري الإنجليزي
صور أقمار صناعية ترصد نشاطا جديدا في مواقع نووية إيرانية
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالدولة.. تفاصيل
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي
نابولي يحقق الفوز على فيورنتينا 2–1بالدوري الإيطالي
استكمال محاكمة المتهمين بتصنيع المخدرات رأسهم المنتجة سارة خليفة .. غدا
الرئيس السيسي : الحلول الدبلوماسية السبيل الأمثل لتسوية الأزمة الأمريكية الإيرانية
بشأن الأزمة الإيرانية.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تجنب التصعيد ورفض الحلول العسكرية بالمنطقة
أحمد موسى: الأكاديمية العسكرية لا تضع برامج تدريبات الأوقاف أو الخارجية أو القضاة
أبو الغيط: لا يجب السماح للاحتلال الإسرائيلي بعرقلة المرحلة الثانية من خطة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين بالدولة.. تفاصيل

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تبدأ وزارة المالية خلال الـ 22 يومًا المقبلة؛ عمليات صرف مرتبات شهر فبراير 2026؛ ضمن مخططات الدولة في تبكير رواتب العاملين بالدولة.

وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية والتي تتضمن بدء صرف ثاني رواتب العام الميلادي الجديد اعتبارا من 22 فبراير المقبل، بإعتبارها ضمن المرتبات المخطط صرفها لكل الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية بالدولة .

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وستبدأ عمليات صرف مرتبات للمرة الثاني في العام الميلادي الجديد، يوم الأحد الموافق 22 فبراير المقبل؛ لمدة 5 أيام متصلة .

وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بإعتباره ثاني راتب في هذا العام لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية على مختلف الوزارات والهيئات المستقلة والتابعة.

مرتبات شهر فبراير 2026

وقالت وزارة المالية إن أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية، ستقوم باستكمال عمليات صرف رواتب موظفوها مرتبات شهر فبراير 2026 اعتبارا من الأحد الموافق 25 من يناير الجاري.

صرف مرتبات مايو

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

ومن المخطط بدء صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لكل العاملين بالدولة اعتبارا من الأحد الموافق 22  فبراير ومن المقرر استمرارها حتى الخميس الموافق 26 فبراير 2026.

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن الموعد الرسمي ويزف بشرى لـ18 مليون مواطن قريبًا

 الفئات المستحقة لمرتبات فبراير 2026

حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وهم من الموظفين:

  • المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة
  • الجهات المعنية بصرف الرواتب
  • موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

  • الموازنة العامة
  • الوحدات الخدمية
  • الهيئات المحلية
  • الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
تعرف على.. موعد صرف مرتبات شهر مارس

زيادة المرتبات

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.

مرتبات شهر فبراير 2026 موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة اخبار مصر وزارة المالية مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صاحب واقعة التشهير

من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

علي جمعة يستقبل الطالبة الإندونيسية .. ويؤكد: نموذج مشرف لطالب العلم الحقيقي

مفتي الجمهورية خلال حضور الندوة

المفتي: المحافظة على اللغة العربية محور أصيل في أي نقاش علمي جاد يتعلق بالعلوم الشرعية

د. نظير عياد

المفتي: نداء أهل القِبلة لا يلغي المذاهب ولا يصهرها بل يقر التعدد

بالصور

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

طعام غير متوقع يحمى المخ والقلب من السكتة وأمراض شهيرة

القلب
القلب
القلب

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد