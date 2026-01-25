موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يكون قبل رمضان؟

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام موظفي الدولة بمعرفة موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، خاصة في ظل الحاجة للاستعداد المبكر لمتطلبات الشهر الكريم، وما إذا كان سيتم تبكير موعد الصرف عن المعتاد.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

أوضحت وزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ اعتبارًا من يوم 22 فبراير 2026 للعاملين في 66 وزارة وهيئة وجهة حكومية، بدلًا من الموعد المعتاد في يوم 24 من كل شهر، وذلك في إطار تنظيم مواعيد الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي.

كما أكدت الوزارة، أن صرف أي مستحقات مالية متأخرة سيتم خلال أيام 6 و11 و12 فبراير، على أن تستمر عمليات صرف المرتبات بشكل متدرج حتى نهاية الشهر في 28 فبراير، مع تخصيص أيام إضافية للعاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد الأساسية.

صرف المرتبات بعد بداية رمضان فلكيًا

بحسب الحسابات الفلكية للعام الهجري 1447هـ، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026، وهو ما يعني أن صرف مرتبات فبراير سيبدأ بعد دخول الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام.

وخصصت وزارة المالية، أيام 26 و27 و28 فبراير كفترة إضافية لصرف الرواتب، لضمان حصول جميع العاملين على مستحقاتهم دون تكدس أو تزاحم.

رواتب الموظفين 2026 حسب الدرجات الوظيفية

جاءت قيمة الرواتب الشهرية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال عام 2026 وفق الدرجات الوظيفية على النحو التالي:

ـ الدرجة الممتازة: من 12.200 إلى 13.800 جنيه

ـ الدرجة العالية: من 10.200 إلى 11.800 جنيه

ـ مدير عام وما يعادله: من 8.700 إلى 10.300 جنيه

ـ الدرجة الأولى: من 8.200 إلى 9.800 جنيه

ـ الدرجة الثانية: من 7.200 إلى 8.500 جنيه

ـ الدرجة الثالثة «التخصصية»: من 6.700 إلى 8.000 جنيه

ـ الدرجة الرابعة: من 6.200 إلى 7.300 جنيه

ـ الدرجة الخامسة والسادسة: من 6.000 إلى 7.100 جنيه

هل توجد منحة رمضان 2026 ؟

حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن صرف منحة رمضان 2026 لموظفي الدولة أو أصحاب المعاشات، على أن يتم الإعلان عن أي قرارات جديدة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة حال اعتمادها.