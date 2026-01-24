قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

غدا.. الحكومة تستكمل صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يناير 2026

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تستكمل وزارة المالية، صباح غد الأحد الموافق 25-1-2026؛ عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 لكل العاملين بالدولة .

وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية والذي تضمن صرف مرتبات شهر يناير 2026، وهو أول راتب يتقاضاه كل الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية بالدولة في العام الميلادي الجديد.

صرف مرتبات مايو

صرف مرتبات شهر يناير يوم الخميس الماضي

بدأت عمليات صرف أول مرتبات العام الميلادي الجديد، يوم الخميس الماضي الموافق 22 يناير الحالي؛ ومن المقرر استمراره لمدة 4 أيام متصلة  تبدأ من غدًا..

وأكد تقرير صادر عن وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يناير 2026 بإعتباره أول راتب في هذا العام لكل الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الخدمية والاقتصادية على مختلف الوزارات والهيئات المستقلة والتابعة.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

مرتبات شهر يناير 2026

وقالت وزارة المالية إن أكثر من 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوي الجمهورية، ستقوم باستكمال عمليات صرف رواتب موظفوها مرتبات شهر يناير 2026 اعتبارا من الأحد الموافق 25 من يناير الجاري.

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 206 

بدأ صرف مرتبات شهر يناير 2026 لكل العاملين بالدولة اعتبارا من الخميس الموافق 22 يناير ومن المقرر استمرارها حتى الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.

مرتبات

 الفئات المستحقة لمرتبات يناير 2026

حددت وزارة المالية عددا من الفئات المستهدفة من عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 وهم من الموظفين:

  • المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • أصحاب الكوادر والقوانين الخاصة
  • الجهات المعنية بصرف الرواتب

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

تتضمن عمليات صرف مرتبات شهر يناير 2026 لأكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة و مستقلة وتتضمن الجهات الخاضعة لـ :

  • الموازنة العامة
  • الوحدات الخدمية
  • الهيئات المحلية
  • الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.
  • مواعيد صرف المرتبات
زيادة المرتبات

وتخطط وزارة المالية لصرف مرتبات شهر يناير 2026 لكل العاملين بالدولة علي مدار 5 أيام من الشهر الجاري بدأت من يوم الخميس الماضي ومن المستهدف استمرارها  حتى الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.

وفقا للتقرير والتي تتضمن صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة الخميس الماضي ثم استكمالها في الفترة من الأحد 24 يناير حتي الآربعاء 27 يناير الحالي ولمدة 4 أيام متصلة.

مرتبات

زيادة المرتبات

أكد التقرير أن وزارة المالية نسقت مع البنك المركزي المصري لبدء صرف الرواتب لكل العاملين بالدولة علي مستوي أكثر من15 بنكا حكوميا وخاصا يتم التنسيق معها لاستحقاق المرتبات.

قال التقرير إن الحكومة قامت بتبكبير عمليات صرف المرتبات للعاملين بالدولة للتيسير علي الموظفين وصرف مستحقاتهم الشهرية وتدبير احتياجات ذويهم.

