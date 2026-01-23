بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

يبحث العاملون بالدولة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية تبكير موعد الصرف قبل بداية الشهر الكريم.

تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير عن الجدول المعتاد

صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يحظى باهتمام واسع من الموظفين الحكوميين بمختلف القطاعات، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تقديم مواعيد الصرف عن الجدول المعتاد، في خطوة تهدف إلى التيسير على العاملين وضمان انتظام صرف الرواتب دون تأخير.

موعد صرف مرتبات فبراير 2026

ووفقًا لما أعلنته وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2026 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية اعتبارًا من يوم 22 فبراير بدلًا من يوم 24، على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 6 و11 و12 من الشهر ذاته، مع استمرار عمليات الصرف حتى يوم 28 فبراير.

هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟

وبحسب الحسابات الفلكية الواردة في الدليل الهجري لعام 1447هـ، فإن شهر رمضان لعام 2026 سيبدأ فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير، مع التأكيد على أن الموعد النهائي يظل مرهونًا بالرؤية الشرعية للهلال، وبذلك فإن صرف المرتبات يتم بعد بداية شهر رمضان بنحو ثلاثة أيام.



صرف المتأخرات

ويكون صرف مرتبات شهر فبراير في أيام 26 و27 و28 من الشهر لجميع العاملين الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة سابقًا.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الأمور المالية للموظفين بعد إجازة نصف العام، مع الحرص على انتظام صرف المرتبات دون أي معوقات.



قيمة مرتبات 2026 حسب الدرجات الوظيفية

مرتبات 2026 وفق الدرجات الوظيفية المختلفة، على النحو التالي:

- مرتبات 2026 للدرجة الممتازة: تتراوح من 12.200 إلى 13.800 جنيه.

- مرتبات 2026 للدرجة العالية أو ما يعادلها: تتراوح من 10.200 إلى 11.800 جنيه.

- مرتبات 2026 لدرجة مدير عام أو ما يعادلها: تتراوح من 8.700 إلى 10.300 جنيه.

- مرتبات 2026 للدرجة الأولى أو ما يعادلها: تتراوح من 8.200 إلى 9.800 جنيه.

- مرتبات 2026 للدرجة الثانية: تتراوح من 7.200 إلى 8.500 جنيه.

- مرتبات 2026 للدرجة الثالثة «التخصصية»: تتراوح من 6.700 إلى 8.000 جنيه.

- مرتبات 2026 للدرجة الرابعة: تتراوح من 6.200 إلى 7.300 جنيه.

- مرتبات 2026 للدرجة الخامسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

- مرتبات 2026 للدرجة السادسة «الخدمات المعاونة»: تتراوح من 6.000 إلى 7.100 جنيه.

هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ورغم تزايد التساؤلات حول صرف منحة رمضان 2026، لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية تؤكد أو تنفي صرف منحة استثنائية قبل الشهر الكريم، ما يجعل الموظفين في انتظار أي إعلان رسمي خلال الفترة المقبلة.