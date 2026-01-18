قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

موعد صرف مرتبات يناير 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

معتز الخصوصي

موعد صرف مرتبات يناير 2026 .. شهدت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات يناير 2026، وذلك عقب إعلان وزارة المالية قرار تبكير مواعيد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تزامنا مع أعياد الميلاد والإجازات الرسمية، وهو ما يعكس اهتمام الموظفين بمعرفة تفاصيل المواعيد الجديدة وطرق الصرف المعتمدة لضمان الحصول على مستحقاتهم في الوقت المناسب.

يأتي هذا الاهتمام في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، حيث يمثل توقيت صرف المرتبات عاملا مؤثرا في قدرة الموظفين على تدبير احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع تزامن نهاية الشهر مع التزامات مالية متعددة، ما جعل قرار التبكير محل ترحيب واسع من قطاعات كبيرة من العاملين بالدولة.

قرار تبكير صرف مرتبات يناير 2026 وأسبابه

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 في إطار سياسة حكومية تستهدف التيسير على الموظفين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم قبل حلول الإجازات الرسمية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي للعاملين وأسرهم.

ويهدف هذا القرار إلى تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، إضافة إلى إتاحة مرونة أكبر أمام الموظفين في صرف مرتباتهم على مدار عدة أيام، بدلا من تركيز الصرف في فترة زمنية محدودة، وهو ما ينسجم مع توجه الدولة نحو تحسين منظومة الصرف وتقليل الزحام.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2026 رسميا

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم الخميس 22 يناير، وذلك لجميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، دون استثناء، في خطوة تعكس حرص الوزارة على انتظام الصرف لكافة الجهات الإدارية في التوقيت ذاته.

وأكدت الوزارة أن أيام 6 و11 و12 فبراير 2026 تم تخصيصها لصرف أي مستحقات مالية متأخرة، مع التشديد على أن الصرف سيتم دون خصومات أو تأجيل، بما يضمن حصول جميع الموظفين على كامل مستحقاتهم المالية وفقا للجداول المعتمدة.

وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات.

* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات 

ونص قانون التأمينات والمعاشات ، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:

وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات ، يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام قانون المعاشات الجديد، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.


* التعويضات في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

- صرف نفقة جنازة عند الوفاة بواقع معاش 3 أشهر خلال 3 أيام من تقديم الطلب.

- تصرف للأرامل أو الأرملة أو لأرشد الأولاد وإذا لم يوجد، تصرف لم يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة.

بالصور

في اليوم السادس للمرحلة الأولى من الموجة الـ"28"..إزالة 9 حالات تعدي بناء مخالف بالشرقية

ازالة تعدي

بتكلفة 30 مليون جنيه.. افتتاح أقسام العمليات الجراحية والعظام والأطفال بمستشفى السعديين

محافظ الشرقية

بعد انبساط .. لاروسي تتعاون مجددًا مع محمد قماح في أغنية «أنا نجمة»

لاروسي ومحمد قماح

مياه الشرقية تنافش مع مديرية الشباب والرياضة رفع الوعي لدى النشء

مياة الشرب بالشرقية

فيديو

استغاثة مخرج شهير

ربطوا والدته 10 ساعات على السرير.. استغاثة مخرج تشعل الغضب ضد مستشفى بالمهندسين

وفاة الفنان بشير محمود

له أعمال خالدة.. رحيل الفنان محمود بشير بعد معاناة مع المرض

ارتبط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

حقيقة ارتباط عصام عمر بـ جيهان الشماشرجي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

