بعد قرار المالية .. هذا موعد صرف مرتبات فبراير 2026

ارتفعت عمليات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير2026 ، خاصة مع استقبال شهر رمضان2026 خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة مرتبات فبراير وهل سيتم صرفها قبل بدء شهر رمضان المقبل؟.

تبكير مرتبات فبراير ومارس

قرر أحمد كجوك وزير المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال أشهر فبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الفطر المبارك.

أعلنت وزارة المالية تبكير مواعيد صرف المرتبات خلال الربع الأول من عام 2026، للمعلمين وجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يتم الصرف وفق جدول زمني محدد يشمل شهور يناير وفبراير ومارس 2026.

موعد صرف مرتبات فبراير2026

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات فبراير سيبدأ اعتبارًا من 22 فبراير للعاملين فى 66 وزارة وهيئة حكومية، بدلًا من الموعد المعتاد فى 24 65فبراير، على أن يتم صرف أى متأخرات خلال أيام 6 و11 و12 فبراير، مع استمرار عمليات الصرف حتى 28 فبراير.

مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026



حددت وزارة المالية المواعيد الجديدة لصرف المرتبات خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2026، وجاءت على النحو التالي:

-صرف مرتبات شهر يناير 2026 يوم الخميس 22 يناير 2026.

-صرف مرتبات شهر فبراير 2026 يوم الأحد 22 فبراير 2026.

-صرف مرتبات شهر مارس 2026 يوم الأربعاء 18 مارس 2026.

زيادة مرتبات فبراير2026

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر فبراير 2026 تُصرف متضمنة الزيادة الجديدة في الأجور، التي بدأ تطبيقها رسميًا منذ يوليو 2025، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة.



هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2026 قبل رمضان؟

وبحسب الحسابات الفلكية الواردة في الدليل الهجري لعام 1447هـ، فإن شهر رمضان 2026 سيبدأ فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير، مع التأكيد على أن الموعد النهائي يظل مرهونًا بالرؤية الشرعية للهلال، وبذلك فإن صرف مرتبات فبراير2026 سيكون بعد بداية شهر رمضان بنحو ثلاثة أيام.

