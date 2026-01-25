أطول وأقصر الأيام.. موعد أول رمضان فلكيًا وعدد ساعات الصيام المتوقعة

يترقب الكثير من المسلمين استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1447 هجرياً، لاستقبال الشهر الكريم، الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب الكثير من المواطنين، وقد ارتفعت مؤشرات البحث من قبل المواطنين عن موعد استطلاع هلال رمضان 2026.

موعد استطلاع هلال رمضان 1447هـ

من المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 2026 في التاسع والعشرين من شهر شعبان بعد غروب الشمس، وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات جمهورية مصر العربية لمدة تتراوح بين (34:37 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى لمدة تتراوح بين 20 و44 دقيقة ماعدا جاكرتا، حيث يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة وبذلك تكون غرة شهر رمضان 1447 هجريا فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

موعد شهر رمضان 2026

ووفقاً للحسابات الفلكية من المقرر أن يكون موعد شهر رمضان لعام 1447 هجرياً الموافق 2026 ميلاديًا يوم الخميس 19 فبراير 2026.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2026

تتفاوت عدد ساعات الصيام من عام إلى آخر حسب التغيرات الفلكية، فمن المتوقع أن تتراوح ساعات الصيام في رمضان 2026 في الدول العربية بين 12 و13 ساعة يوميا، وستكون ساعات الصيام بداية الشهر أقصر ثم تزداد تدريجيا مع مرور الأيام، وفقا للحسابات الفلكية.

طرق الاستعداد لشهر رمضان 2026

ـ تلاوة وتدبر القرآن الكريم يوميًا منذ بداية اليوم.

ـ إنفاق الصدقات يوميًا، حتى يأتي شهر رمضان، ليكون الإنفاق سهلًا وطبيعيًا في قلوبهم وأيديهم.

ـ صلاة قيام الليل، لتسهيل أداء صلاة القيام والتهجد عندما يحين شهر رمضان.

ـ صيام أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، اتباعًا لسنة النبي.

أدعية استقبال شهر رمضان

ـ اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

ـ اللهم اجعل رمضان فاتحة خير وبركة علينا.

ـ اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية.

ـ اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقائك من النار.

ـ اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، وتقبله منا يا رب العالمين.