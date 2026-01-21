خلال شهر رمضان.. جمعية مستثمري العاشر تنظم معرضا لمكافحة الغلاء

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعا من أجل إقامة معرض لمكافحة الغلاء وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين خلال شهر رمضان.

وقال حسن الفندي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر إن الجمعية تقوم بإقامة المعرض منذ سنوات كنوع من المسؤلية الاجتماعية للمستثمرين، وتتزامن إقامة المعرض مع اتجاه الدولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل حالة ارتفاع التضخم الموجودة حالياً.

وأضافت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية أن الأسعار بالمعرض ستكون أقل من أسعار العام الماضي نظرا لمشاركة المستثمرين وأصحاب المصانع والشركة القابضة للصناعات الغذائية في المعرض مما ينعكس بالإيجاب علي المواطنين.



وأكد الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس إدارة مستثمري العاشر، أن هذا المعرض جاء لخدمة أبناء العاشر من رمضان ، وهذه رغبة جميع مستثمري المدينة ، وكذلك تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال الظروف الصعبة حالياً.



سلع أساسية بأسعار تنافسية

وتابع: يقام المعرض على مساحة 5000 متر مربع، بالإضافة إلى 2000 متر مربع تم تخصيصها لإنشاء مدينة ملاهي متكاملة، للترفيه العائلي، على أن يضم المعرض أكثر من 123 باكية، يوجد به جميع الانشطة التجارية، كما تم تخصيص 80% منها للسلع الغذائية والأساسية مثل (زيوت، سكر، أرز) بالإضافة إلى اللحوم والخضروات الطازجة ، والسلع والرمضانية، والملابس والسجاد والمفروشات بأسعار تنافسية".

وأوضح أن المعرض يهدف إلى توفير كافة السلع الإستراتيجية والرمضانية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك تحت إشراف مباشر من جمعية المستثمرين ومجلس الأمناء وجهاز المدينة لضمان الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة.

حضر اللقاء عمرو الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية و عادل الشنواني رئيس لجنة التكافل والدكتور محمد الغندور عضو مجلس الإدارة وعصر مجلس الأمناء السيد البسيوني عضو الجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من المستثمرين.