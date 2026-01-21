قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر في مجلس السلام بزعامة ترامب.. رسالة استراتيجية تُثمن دور القاهرة باستقرار المنطقة
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس السيسي من أجل غزة ونريد السلام في الشرق الأوسط
حقيقة حصول زيزو على حكم ضد الزمالك من اتحاد الكرة
الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأفضل منذ 100 عام.. وواشنطن أصبحت آمنة
على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت
ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم.. علاقتنا بمصر مثالية وسنعمل على حل أزمة سدّ النهضة
انتخابات المهندسين.. 21 مرشحًا على منصب النقيب العام و107 على المكملين
ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
اقتصاد

خلال شهر رمضان.. جمعية مستثمري العاشر تنظم معرضا لمكافحة الغلاء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعا من أجل إقامة معرض لمكافحة الغلاء وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين خلال شهر رمضان.

وقال حسن الفندي عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر إن الجمعية تقوم بإقامة المعرض منذ سنوات كنوع من المسؤلية الاجتماعية للمستثمرين، وتتزامن إقامة المعرض مع اتجاه الدولة لتوفير  السلع للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل حالة ارتفاع التضخم الموجودة  حالياً.

وأضافت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية أن الأسعار بالمعرض ستكون أقل من أسعار العام الماضي نظرا لمشاركة المستثمرين وأصحاب المصانع  والشركة القابضة للصناعات الغذائية في المعرض مما ينعكس بالإيجاب علي المواطنين.


 وأكد الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس إدارة مستثمري العاشر، أن هذا المعرض جاء لخدمة أبناء العاشر من رمضان ، وهذه رغبة جميع مستثمري المدينة ، وكذلك تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال الظروف الصعبة حالياً.


سلع أساسية بأسعار تنافسية

وتابع: يقام المعرض على مساحة 5000 متر مربع، بالإضافة إلى 2000 متر مربع تم تخصيصها لإنشاء مدينة ملاهي متكاملة، للترفيه العائلي، على أن  يضم المعرض أكثر من 123 باكية، يوجد به جميع الانشطة التجارية، كما تم تخصيص 80% منها  للسلع الغذائية والأساسية مثل (زيوت، سكر، أرز) بالإضافة إلى اللحوم والخضروات الطازجة ، والسلع والرمضانية، والملابس والسجاد والمفروشات بأسعار تنافسية". 

وأوضح أن المعرض يهدف إلى توفير كافة السلع الإستراتيجية والرمضانية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية، وذلك تحت إشراف مباشر من جمعية المستثمرين  ومجلس الأمناء وجهاز المدينة لضمان الجودة والالتزام بالأسعار المعلنة.

حضر اللقاء عمرو الفندي رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية و عادل الشنواني رئيس لجنة التكافل والدكتور محمد الغندور عضو مجلس الإدارة وعصر مجلس الأمناء السيد البسيوني عضو الجمعية، بالإضافة إلى عدد كبير من المستثمرين.

مستثمري العاشر شهر رمضان القابضة للصناعات الغذائية معرض لمكافحة الغلاء السلع الإستراتيجية

