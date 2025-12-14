قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مستثمرو العاشر يناقشون مع قيادات التأمينات سداد أصل الدين مع إلغاء الفوائد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
علياء فوزى

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعاً موسعاً مع مسؤول الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لمناقشة التحديات التي تتعرض لها المصانع مع الهيئة وذلك بحضور عماد الصاوي رئيس الإدارة المركزية للتأمينات الإجتماعية. 

وترأس الاجتماع حسن الفندى، مساعد رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية بحضور كل من أيمن رضا الأمين العام للجمعية ومساعد الرئيس للاتصال السياسي والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية بالإضافة إلى مسؤولي التأمينات الاجتماعية وبحضور 100 من المستثمرين ومندوبي الشركات أعضاء الجمعية .

وأكد الدكتور صبحي نصر  نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان أهمية الدور الذي تقوم به التأمينات الاجتماعية في دعم الاقتصاد الوطني والذي يعتبر  من أهم الملفات التي تهم المستثمرين ، مؤكداً اتجاه  التأمينات الاجتماعية في إثبات جديتها في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف خلال الاجتماع أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المصانع المصرية مع الهيئة، تتمثل في الروتين والبيروقراطية داخل مكاتب التأمينات والاعتماد على نظام الشباك الواحد و النظام الورقي، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد المتراكمة على المديونيات وكذلك مطالبة الشركات بسداد نسبة 15%  من إجمالي قيمة المديونية كشرط أساسي لتنفيذ وتفعيل جدولة مديونية الشركات ، بالإضافة إلى بطء السيستم و سقوطه من الشبكة، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الإجراءات ، كما تضمنت التحديات  وجود أزمة وتشابك بين اختصاص كل من هيئة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية تجاه العمال.

 إلغاء فواتير التأمينات

وتضمنت المشكلات مطالب بضرورة إلغاء فوائد التأمينات مقابل سداد أصل الدين ، بالإضافة إلى الفصل بين مستحقات الهيئة المفروضة على السيارات  التي تستخدم في نقل المواد الخام للمصانع ، الأمر الذي أدى إلى لجوء أصحاب المصانع إلى  بيع السيارات، لافتاً إلى أن التشدد في اتخاذ الإجراءات يؤدي إلى مشكلات للمصانع.

من جانبه أشار عماد الصاوى رئيس الإدارة  المركزية للتأمينات الإجتماعية، إلي حرص الهيئة على التواصل مع جمعية المستثمرين بما يحقق الصالح العام للصناعة المصرية ، مؤكداً أن هناك توجيهات من رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية بحل المشكلات وتذليل العقبات التي يتعرض لها المستثمرين بما يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي .

وأضاف الصاوى، أن الهيئة وكل ما تملكه من قوة تعمل من أجل دعم الاستثمار ونمو الاقتصاد الوطني ، كما أننا نواكب التشريعات و القوانين و نتابع مجريات الأمور في السوق لدراسة التحديات التي تواجه المستثمرين ، بالإضافة إلى أننا ندعم الاستثمار كقاطرة للدولة ونعلم أن الظروف الحالية تتطلب المزيد من توفير فرص للاستثمار و نحن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك من خلال توفير بيئة جيدة لحل جميع المشكلات وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين.

ولفت إلى أن رئيس الهيئة  أصدر تعليمات بتشكيل لجنة لمبادلة الأصول من أجل تسهيل عملية سداد المتأخرات المفروضة على أصحاب المصانع.

وتابع “ تمتلك الهيئة نحو 540 مقر داخل مختلف المحافظات تم دخولهم مرحلة التطوير بهدف إنهاء جميع العقبات التي تواجه أصحاب المصانع. ، مشيراً إلى أن الهيئة في مرحلة انتقالية وتطوير كبير، وأن هناك شركات عالمية دخلت معنا في التطوير” . 

وأوصت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام جمعية مستثمري العاشر بتشكيل لجنة بين الجمعية وهيئة التأمينات لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع بما يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي ، بالإضافة إلى عقد اجتماع مشترك يضم التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لحل المشاكل المشتركة فيما بينهم.

مستثمري العاشر التأمينات الاجتماعية المستثمرين البيروقراطية الشباك الواحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلية الشرطة

بعد اعتمادها رسميا.. طريقة معرفة نتيجة القبول بكلية الشرطة 2025

أكاديمية الشرطة

نتيجة كلية الشرطة 2025.. قبول 1000 طالب من الحاصلين على الشهادة الثانوية و1350 من الحاصلين على ليسانس الحقوق

عداد الكهرباء

باق أسبوعين ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة: قبول 2757 طالبا من بين 16 ألف مثلوا أمام لجنة الاختيار

التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين

نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا

مجلس الزمالك

إهدار مال عام .. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه

صورة أرشيفية

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. تفاصيل عاجلة لطلاب المدارس

دواجن وبيض

تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

ترشيحاتنا

النائب عبد المنعم إمام

بعد سؤال عبد المنعم إمام.. التعليم تعلن تكليف لجنة مختصة لإدارة مدارس النيل الدولية

النائب علي مهران

علي مهران: إنشاء مركز التجارة الأفريقي في العاصمة الإدارية الجديدة يعزز التكامل الاقتصادي

السعيد غنيم

برلمانية المؤتمر بالشيوخ: المشاركة الواسعة في الانتخابات ركيزة لدعم الدولة ومؤسساتها

بالصور

مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات

بيطري الشرقية يحصن 142 ألف طائر ضد إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟

منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير
منى زكي ومحمد منير

فيديو

مصطفى كامل

مصطفى كامل بالذكاء الاصطناعي في أحدث كليباته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد