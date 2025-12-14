مستثمرو العاشر يناقشون مع قيادات التأمينات سداد أصل الدين مع إلغاء الفوائد

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعاً موسعاً مع مسؤول الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية لمناقشة التحديات التي تتعرض لها المصانع مع الهيئة وذلك بحضور عماد الصاوي رئيس الإدارة المركزية للتأمينات الإجتماعية.

وترأس الاجتماع حسن الفندى، مساعد رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية بحضور كل من أيمن رضا الأمين العام للجمعية ومساعد الرئيس للاتصال السياسي والمهندس عادل اسماعيل أمين الصندوق والمهندس محمود سلطان عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية بالإضافة إلى مسؤولي التأمينات الاجتماعية وبحضور 100 من المستثمرين ومندوبي الشركات أعضاء الجمعية .

وأكد الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان أهمية الدور الذي تقوم به التأمينات الاجتماعية في دعم الاقتصاد الوطني والذي يعتبر من أهم الملفات التي تهم المستثمرين ، مؤكداً اتجاه التأمينات الاجتماعية في إثبات جديتها في التعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين.

وأضاف خلال الاجتماع أن هناك العديد من التحديات التي تواجه المصانع المصرية مع الهيئة، تتمثل في الروتين والبيروقراطية داخل مكاتب التأمينات والاعتماد على نظام الشباك الواحد و النظام الورقي، بالإضافة إلى ارتفاع الفوائد المتراكمة على المديونيات وكذلك مطالبة الشركات بسداد نسبة 15% من إجمالي قيمة المديونية كشرط أساسي لتنفيذ وتفعيل جدولة مديونية الشركات ، بالإضافة إلى بطء السيستم و سقوطه من الشبكة، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الإجراءات ، كما تضمنت التحديات وجود أزمة وتشابك بين اختصاص كل من هيئة التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية تجاه العمال.

إلغاء فواتير التأمينات

وتضمنت المشكلات مطالب بضرورة إلغاء فوائد التأمينات مقابل سداد أصل الدين ، بالإضافة إلى الفصل بين مستحقات الهيئة المفروضة على السيارات التي تستخدم في نقل المواد الخام للمصانع ، الأمر الذي أدى إلى لجوء أصحاب المصانع إلى بيع السيارات، لافتاً إلى أن التشدد في اتخاذ الإجراءات يؤدي إلى مشكلات للمصانع.

من جانبه أشار عماد الصاوى رئيس الإدارة المركزية للتأمينات الإجتماعية، إلي حرص الهيئة على التواصل مع جمعية المستثمرين بما يحقق الصالح العام للصناعة المصرية ، مؤكداً أن هناك توجيهات من رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية بحل المشكلات وتذليل العقبات التي يتعرض لها المستثمرين بما يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي .

وأضاف الصاوى، أن الهيئة وكل ما تملكه من قوة تعمل من أجل دعم الاستثمار ونمو الاقتصاد الوطني ، كما أننا نواكب التشريعات و القوانين و نتابع مجريات الأمور في السوق لدراسة التحديات التي تواجه المستثمرين ، بالإضافة إلى أننا ندعم الاستثمار كقاطرة للدولة ونعلم أن الظروف الحالية تتطلب المزيد من توفير فرص للاستثمار و نحن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك من خلال توفير بيئة جيدة لحل جميع المشكلات وتقديم الدعم الكامل للمستثمرين.

ولفت إلى أن رئيس الهيئة أصدر تعليمات بتشكيل لجنة لمبادلة الأصول من أجل تسهيل عملية سداد المتأخرات المفروضة على أصحاب المصانع.

وتابع “ تمتلك الهيئة نحو 540 مقر داخل مختلف المحافظات تم دخولهم مرحلة التطوير بهدف إنهاء جميع العقبات التي تواجه أصحاب المصانع. ، مشيراً إلى أن الهيئة في مرحلة انتقالية وتطوير كبير، وأن هناك شركات عالمية دخلت معنا في التطوير” .

وأوصت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام جمعية مستثمري العاشر بتشكيل لجنة بين الجمعية وهيئة التأمينات لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع بما يحقق الصالح العام للاقتصاد القومي ، بالإضافة إلى عقد اجتماع مشترك يضم التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي لحل المشاكل المشتركة فيما بينهم.