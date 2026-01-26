الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند

أصدر المجلس الأعلى للآثار، التابع لوزارة السياحة والآثار أمر إدارى رقم 56 لسنة 2026، بتعديل الأمر الإدارى رقم 1058 بتاريخ 12 ديسمبر 2025 الماضي، في إطار التطوير الهيكلي والوظيفي وضخ دماء جديدة بمنطقة آثار كفر الشيخ.

منطقة آثار كفر الشيخ



أوضحت القرار تكليف لمياء فؤاد رزق كبير باحثين، بالعمل مشرفاً على منطقة آثار كفر الشيخ التابعة للإدارة العامة المصرية واليونانية الرومانية بوسط الدلتا، بالإضافة إلى تكليف عبدالمنصف خليل غنيم مفتش آثار أول، للعمل مشرف على منطقة آثار الغربية التابعة لنفس الإدارة.



وتضمن القرار تكليف ميمي إبراهيم عبدالسميع مفتش آثار أول، بالعمل بإدارة الحفائر التابعة للإدارة العامة المصرية واليونانية الرومانية بوسط الدلتا.

يذكر أن قال الدكتور محمد خالد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هناك ٣٥٠ بعثة أثرية أجنبية تعمل في مصر، وذلك بالتنسيق مع 21 دولة.

وأوضح الدكتور محمد، أن لدينا ٥٠ بعثة أثرية مصرية، لديها دور مهم وأضاف بقوة للاكتشافات الأثرية المصرية، مؤكدا ندعمها لخلق كوادر وطنية.

تابع الدكتور محمد خالد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أننا لنا دور حيوي في حماية التراث والآثار تتضمن ١٢٠٠ موقع آثري على مستوي الجمهورية.



