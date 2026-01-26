أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي

شارك يوسف بلعمري المنضم حديثا إلى النادي الأهلي، جمهوره منشورا بعد انضمامه إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، قادما من الرجاء المغربي.

وعلق يوسف بلعمري علي صورته بقميص النادي الأهلي: بسم اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا.

وكان قد أعرب يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الفريق، مشيدًا بحفاوة الاستقبال التي تلقاها من مسؤولي النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، بالإضافة إلى الدعم الكبير من الجماهير منذ الإعلان عن الصفقة.

وأوضح بلعمري أنه تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية، لكن حديثه مع مسئولي الأهلي كان حاسمًا في اختياره بالانضمام إلى النادي صاحب التاريخ العريق والبطولات القارية والمحلية، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا يسعى لحصد الألقاب في أي بطولة يشارك بها.