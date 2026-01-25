بنشرقي ساعدني.. تصريحات نارية لـ يوسف بلعمري صفقة الأهلي السوبر

أكد يوسف بلعمري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه سعيد بالانضمام إلى القلعة الحمراء.



وأشاد بلعمري بحفاوة الاستقبال التي تلقاها من مسئولي النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، بالإضافة إلى الدعم الكبير من الجماهير منذ إعلان الصفقة.

وأوضح بلعمري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية، لكن حديثه مع مسؤولي الأهلي كان حاسمًا في اختياره بالانضمام إلى النادي صاحب التاريخ العريق والبطولات القارية والمحلية، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا يسعى لحصد الألقاب في أي بطولة يشارك بها.



وقال: المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي، تواصل معه في بداية المفاوضات، وتحدث عن طموحات الأهلي في الفترة المقبلة والرغبة في مواصلة مسيرة الإنجازات، وهو ما يتطلع لتحقيقه مع الفريق، مشيرًا إلى أن أي لاعب ينضم للأهلي يتحمل مسؤولية كبيرة، ويجب أن يكون على قدر ثقة الجماهير والإدارة، وهو اعتاد اللعب تحت ضغط جماهيري كبير خلال فترة وجوده مع الرجاء المغربي.



وأشار يوسف بلعمري إلى دور مواطنه أشرف بن شرقي في مساعدته على التأقلم داخل الفريق في أسرع وقت، مشيدًا بروح الترابط القوية بين اللاعبين، مما يسهل اندماجه في أجواء الأهلي.



وأشار النجم المغربي إلى أنه تابع مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أمام بورتو البرتغالي، إلى جانب مواجهتي الفريق أمام الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، معربًا عن إعجابه بالمستوى الذي يقدمه الفريق.



وشدد لاعب الأهلي الجديد على أن هدفه الرئيسي هو الفوز بكل البطولات مع الأهلي، سواء محليًّا أو قاريًّا، من أجل إسعاد الجماهير، مؤكدًا فخره باللعب للنادي صاحب الشعبية العالمية الكبيرة.



واختتم يوسف بلعمري تصريحاته بالتأكيد على تلقيه رسائل ترحيب عديدة من جماهير الأهلي، متمنيًا التوفيق في المرحلة المقبلة، وأن يسهم في تحقيق الألقاب مع الفريق والاحتفال مع الجماهير وإسعادهم.