الأهلي وحسين الشحات .. تجديد العقد موسمين يتوقف على المقابل المالي ونسبة الإعلانات

توصل النادي الأهلي إلى اتفاق مبدئي مع نجمه حسين الشحات بشأن تمديد عقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الصفوف وتعزيز خط الهجوم قبل المواسم المقبلة.

أكدت المصادر المقربة من النادي أن اللاعب رحب بالفكرة العامة للتجديد، وهو ما وضع الاتفاق في مساره الإيجابي مبدئيًا.

الخلاف على المقابل المالي والإعلانات

رغم الاتفاق على مدة العقد، لا تزال هناك خلافات قائمة حول المقابل المالي الذي سيحصل عليه الشحات، بالإضافة إلى نسبة العوائد من الإعلانات والحقوق التجارية.

رفض حسين الشحات العرض المقدم حاليًا، مؤكدًا أن هناك مساحة للتفاوض من أجل الوصول إلى صيغة مرضية للطرفين.

الآثار المحتملة على الفريق

تجدد المفاوضات يفتح باب القلق لدى جماهير الأهلي، خصوصًا في ظل أهمية الشحات في التشكيلة الأساسية للفريق. إدارة النادي ترى أن حسم ملف التجديد قريب، وأن النقاشات الحالية تقتصر على التفاصيل المالية فقط، بينما يظل اللاعب ملتزمًا بأدائه داخل الملعب حتى انتهاء المفاوضات.

خطة الأهلي لإنهاء الأزمة

أشارت مصادر النادي إلى أن الأهلي يسعى لحسم الأمور خلال الأيام القادمة، عبر جلسات مباشرة بين الإدارة ووكيل اللاعب للوصول إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف، بما يضمن بقاء الشحات مع الفريق وعدم التأثير على الموسم الكروي.