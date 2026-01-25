ماركا تكشف تفاصيل انضمام نجم الأهلي لبرشلونة

أعلنت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تفاصيل صفقة انضمام حمزة عبدالكريم نجم الأهلي الشاب إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت الصحيفة أن حمزة عبدالكريم سيكون ضمن فريق برشلونة الرديف وسيتم الاعلان عن الصفقة هذا الأسبوع.

وأضافت التقارير ان الصفقة تتضمن خيار شراء بقيمة 3 ملايين يورو، قد ترتفع إلى 5 ملايين يورو تباعًا لبعض المتغيرات التي لم تُحدد بعد، ما يعني حوالي 278 مليون جنيه مصري.

وأضافت التقارير أن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل بايرن ميونخ في الأشهر الأخيرة سعت لضم حمزة عبدالكريم، إلا أن رغبته بالانضمام إلى برشلونة حسمت الأمر.