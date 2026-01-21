يوسف بلعمري يودع الرجاء المغربي قبل الانضمام إلى الأهلي

ودع يوسف بلعمري، مدافع الرجاء المغربي، جماهير فريقه، تمهيدًا للانضمام إلى النادي الأهلي.

ومن المتوقع أن يعلن الأهلي عن ضم بلعمري رسميًا، اليوم الأربعاء، بعدما توصل لاتفاق مع ناديه منذ أسابيع.

وكتب بلعمري عبر حسابه على "إنستجرام": "اليوم أصل إلى محطة الوداع، بعد رحلة ستبقى راسخة في قلبي وذاكرتي ما حييت".

وأضاف: "عشت بينكم لحظات لا تُنسى، أفراحًا، تحديات، انتصارات وحتى لحظات صعبة، لكن حبكم ودعمكم كان دائمًا الدافع الأكبر لي لأقدّم كل ما أملك داخل المستطيل الأخضر".

وتابع: "أشكر جماهير الرجاء الأوفياء، الذين لم يبخلوا يومًا بالتشجيع والمساندة، في السراء والضراء.. كنتم السند الحقيقي، والصوت الذي يدفعنا للقتال حتى آخر دقيقة".

وأكمل: "كما أتوجه بجزيل الشكر لزملائي اللاعبين، عائلتي داخل غرفة الملابس، تشرفت بمشاركتكم القميص والعرق والطموح، وستبقون إخوة قبل أن تكونوا زملاء مهنة".

وواصل: "لا أنسى إدارة النادي، التي وفّرت لي كل الظروف لأعيش تجربة مميزة داخل هذا الصرح الكبير، وأشكر كل الأجهزة الفنية والطبية وكل من يعمل في الخفاء من أجل رفعة الرجاء".

وأتم: "أغادر اليوم وأنا مرتاح الضمير، لأنني لم أبخل على هذا القميص ولا لحظة، وقدّمت كل ما أملك من جهد وعرق دفاعًا عن ألوان الفريق الأخضر.. شكرًا لكم".