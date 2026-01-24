خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة

يواصل النادي الأهلي استعداداته لمواجهة وادي دجلة، المقرر إقامتها في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريق الأحمر على المستويين الفني والترتيبي.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” أن الجهاز الفني، بقيادة المدرب توروب، يعمل خلال التدريبات الحالية على تجهيز الثنائي محمود الجزار والمغربي يوسف بلعمري من الناحيتين البدنية والفنية، تمهيدًا للدفع بهما خلال مواجهة وادي دجلة، في أول ظهور رسمي لهما بقميص الفريق الأحمر.

وأضاف أن الجهاز الفني يحرص على دمج اللاعبين تدريجيًا داخل المنظومة، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، خاصة في ظل ضغط المباريات خلال المرحلة المقبلة من المسابقة.

صفقات الأهلي في الانتقالات الشتوية

وكان الأهلي قد دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعدد من الصفقات، حيث تعاقد مع:

• مروان عثمان قادمًا من سيراميكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

• أحمد عيد من المصري لمدة 3 سنوات ونصف

• محمود الجزار لمدة 4 سنوات

• المغربي يوسف بلعمري من الرجاء لمدة 3 أعوام ونصف

وتهدف هذه التدعيمات إلى تعزيز صفوف الفريق في مختلف المراكز، ومواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري.

ويدخل الأهلي مواجهة وادي دجلة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، خلف سيراميكا وبيراميدز، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع المتصدرين ومواصلة الضغط في سباق المنافسة على القمة.

