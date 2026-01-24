القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة صعبة خارج أرضه أمام نهضة بركان المغربي، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، على الملعب البلدي بمدينة بركان.

ويأمل بيراميدز في مواصلة عروضه القوية على المستوى القاري، مستفيدًا من المعنويات المرتفعة داخل الفريق، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الأندية المغربية في السنوات الأخيرة.

في المقابل، يسعى نهضة بركان إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة ومواصلة انطلاقة ناجحة في البطولة.

موعد المباراة:

تنطلق المباراة في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة:

يتم بث اللقاء عبر شبكة بي إن سبورت، الناقل الرسمي لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

طاقم التحكيم:

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية لإدارة المباراة، بقيادة الحكم يانيك مالالا كابانجا، ويعاونه كل من سيبوتو بلاسي وكولا ماتالالا، بينما يتولى بيير كابينجو مهمة الحكم الرابع، تحت إشراف إداري وتنظيمي كامل من الاتحاد القاري.