الإسماعيلي يعلن رحيل المدرب ميلود حمدي بالتراضي

أعلن نادي الإسماعيلي اليوم السبت عن إنهاء التعاقد مع المدرب الجزائري ميلود حمدي من منصب المدير الفني للفريق الأول.

وجاء رحيل المدرب الجزائري، بالتراضي بين الطرفين، في إطار إجراءات يسعى النادي من خلالها لتحقيق مصلحة وطموحات جماهيره.

وأوضحت اللجنة المؤقتة للنادي في بيان رسمي أنه تم فسخ التعاقد مع حمدي بالتراضي، مع تكليف الجهاز المعاون بتسيير شؤون الفريق مؤقتًا إلى حين الإعلان عن المدير الفني الجديد، المقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد أن تقدم ميلود حمدي باستقالته عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بخسارة الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف على استاد الإسماعيلية، ما دفع الإدارة إلى التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء العلاقة بشكل ودي.