محمد عبدالجليل: بلعمري على مستوى علي معلول.. ومروان عثمان مثل أزارو

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن يوسف بلعمري لاعب على مستوى فني عالٍ يُقارن بلاعبين كبار مثل علي معلول، مشيرًا إلى أن أحمد عيد لاعب جيد ودولي وسيكون منافسًا قويًا لمحمد هاني في الجبهة اليمنى.

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "cbc"، إن عمرو الجزار لاعب جيد، لكن مستواه يشبه مستوى مصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام قبل انضمامهما إلى الأهلي، مؤكدًا أن مروان عثمان لاعب موهوب وجرئ، ولو أُتيح له اللعب سيصبح لاعبًا مؤثرًا مثل وليد أزارو، بل وأكثر مهارة منه.

وأضاف عبدالجليل أنه يوافق على قرار الأهلي بالاحتفاظ بأحمد نبيل كوكا، معتبرًا أنه لاعب متعدد الاستخدامات «جوكر» ويقدم إضافة كبيرة للفريق.

وعن أعمار لاعبي منتخب مصر، أشار عبدالجليل إلى أن اللاعب الكروي يكون في قمة نضجه بين 30 و35 عامًا، متسائلًا عن سبب استبعاد بعض اللاعبين في هذه الفئة العمرية، موضحًا أن استبعادهم يطرح تساؤلات حول من سيحل مكانهم في صفوف المنتخب.