يوسف بلعمري يودع جماهير الرجاء قبل الانضمام للأهلي

وجه المغربي يوسف بلعمري، لاعب الرجاء المغربي السابق، رسالة وداع مؤثرة لجماهير ناديه قبل الانضمام رسميًا إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر بلعمري منشورًا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، عبر فيه عن امتنانه العميق لكل من ساندوه خلال مشواره مع الفريق، قائلًا: "اليوم أصل إلى محطة الوداع بعد رحلة ستظل راسخة في قلبي وذاكرتي. عشت معكم لحظات لا تُنسى، أفراحًا وانتصارات، وتحديات وصعوبات، لكن دعمكم وحبكم كان دائمًا الدافع الأكبر لي لأقدّم كل ما أملك داخل المستطيل الأخضر".

وتوجه الظهير الأيسر بالشكر إلى جماهير الرجاء، واصفًا إياهم بـ"السند الحقيقي والصوت الذي يدفع الفريق للقتال حتى آخر دقيقة"، كما وجه تحية لزملائه اللاعبين واصفًا إياهم بـ"عائلتي داخل غرفة الملابس"، معربًا عن سعادته بمشاركة القميص والعرق والطموح معهم طوال مسيرته.

كما شكر بلعمري إدارة النادي على توفير كل الظروف الملائمة لتجربة مميزة، وأثنى على الأطر الفنية والطبية وكل من يعمل خلف الكواليس من أجل رفعة الفريق، مؤكدًا أنه يغادر النادي وهو مرتاح الضمير، لأنه قدم كل جهده وعرقه دفاعًا عن ألوان الفريق الأخضر.

واختتم بلعمري رسالته بتوجيه شكره الكامل لكل من ساهم في رحلته مع الرجاء، مؤكدًا أن ذكرياته معهم ستظل خالدة، وأن محبته للجماهير وزملائه ستبقى قوية رغم الانتقال إلى ناديه الجديد، الأهلي.