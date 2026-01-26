قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي
ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
أخبار العالم

ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

دخلت العلاقات الأمريكية الكندية مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحات مثيرة للجدل اتهم فيها الصين بأنها "تستولي على كندا بالكامل"، معتبراً أن التقارب الاقتصادي بين أوتاوا وبكين يهدد المصالح الأمريكية، واصفاً المشهد بأنه "محزن".

وجاءت تصريحات ترامب عقب تهديده بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على السلع الكندية، في خطوة قال إنها رد مباشر على ما اعتبره توسعاً كندياً في العلاقات الاقتصادية مع الصين.

من جهته، رد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، مؤكداً أن تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية ستقع بالدرجة الأولى على المستهلك الأمريكي، لا الكندي. وقال للصحفيين: "القدرة على تحمل التكاليف لدى الأمريكيين هي التي ستتضرر، وليس لدى الكنديين".

وأوضح كارني أن حكومته تعمل على حزمة إجراءات داخلية لحماية المواطنين من الضغوط الاقتصادية، تشمل دعم رعاية الأطفال، وخدمات طب الأسنان، وبرنامج الغذاء الوطني للأطفال، مشيراً إلى الإعلان قريباً عن خطوات إضافية لتعزيز القدرة الشرائية.

وفي ما يخص العلاقات مع الصين، شدد كارني على أن بلاده لا تعتزم توقيع اتفاقية تجارة حرة مع بكين، مؤكداً التزام كندا ببنود اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك (كوسما). 

وقال: "لدينا التزامات واضحة بعدم إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع اقتصادات غير سوقية دون إخطار مسبق، ولا نخطط لفعل ذلك مع الصين أو غيرها".

واعتبر أن ما قامت به أوتاوا تجاه بكين يندرج ضمن "تصحيح مشكلات تجارية ظهرت خلال العامين الماضيين"، وليس تحولاً استراتيجياً بعيداً عن واشنطن.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس تشهده العلاقات الاقتصادية العالمية، وسط مخاوف من توسع دائرة الحروب التجارية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والأسعار عالمياً.

العلاقات الأميركية الكندية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين كندا أوتاوا وبكين رئيس الوزراء الكندي مارك كارني

