ترامب: كندا تعارض القبة الذهبية في جرينلاند وترحب بإقامة علاقات مع الصين

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة بأن كندا تعارض بناء منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" في جزيرة جرينلاند الدنماركية.

كندا ترفض بناء القبة الذهبية فوق جرينلاند

وكتب ترامب على صفحته على موقع "تروث سوشيال": "تعارض كندا بناء القبة الذهبية فوق جرينلاند، رغم أن هذه المنظومة ستحمي كندا. وبدلاً من ذلك، صوتت لصالح إقامة علاقات تجارية مع الصين، التي ستتفوق عليها خلال السنة الأولى".

وفي ٢٢ يناير الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي عن خطط لنشر جزء من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" في جرينلاند.

ووفقًا للرئيس الأمريكي، فإن واشنطن وحدها هي القادرة على حماية جرينلاند.

وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، صرح ترامب بأن وجود كندا قائم على دعم الولايات المتحدة.