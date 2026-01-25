ترامب يهدّد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على كندا

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على البضائع المستوردة من كندا إذا مضت قدماً في اتفاقها التجاري مع الصين، مما زاد من حدة الخلاف مع رئيس الوزراء مارك كارني، الذي أصبح صوتاً بارزاً في معارضة الغرب للنظام العالمي الجديد الذي يتبناه ترامب.



وقال “ترامب” في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه إذا كان كارني "يعتقد أنه سيجعل كندا ميناء تسليم للصين لإرسال البضائع والمنتجات إلى الولايات المتحدة، فهو مخطئ تماماً".



في حين شن ترامب حرباً تجارية على مدار العام الماضي، تفاوضت كندا هذا الشهر على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية مقابل خفض ضرائب الاستيراد على المنتجات الزراعية الكندية.



قال دومينيك لوبلان، وزير التجارة الكندي المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة، إن كندا والصين قد حلتا "العديد من القضايا التجارية المهمة" ولكن لا يوجد سعي لعقد اتفاقية تجارة حرة.



جاء تهديد ترامب وسط تصاعد حرب كلامية مع كارني، حيث أدى سعي الرئيس الجمهوري للاستحواذ على جرينلاند إلى توتر حلف الناتو.



وقد علق ترامب أثناء وجوده في دافوس بسويسرا قائلاً: "إن كندا تعيش بفضل الولايات المتحدة". ورد كارني قائلاً إن بلاده يمكن أن تكون مثالاً على أن العالم ليس مضطراً للانحناء نحو النزعات الاستبدادية.



وقال: "إن كندا لا تعيش بفضل الولايات المتحدة. كندا تزدهر لأننا كنديون".



وفي وقت لاحق، سحب ترامب دعوته لكارني للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يشكله الرئيس لمحاولة حل النزاعات العالمية.



جاءت مساعي ترامب للاستحواذ على جرينلاند بعد أن هاجم كندا مراراً وتكراراً بشأن سيادتها واقترح أيضاً ضمها إلى الولايات المتحدة لتصبح الولاية الحادية والخمسين.



نشر ترامب صورة معدلة على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر خريطة للولايات المتحدة تتضمن كندا وفنزويلا وجرينلاند وكوبا كجزء من أراضيها.



وفي رسالته يوم السبت، واصل ترامب استفزازاته بوصفه زعيم كندا بـ"الحاكم كارني".