الداخلية السورية تعلن تحرير مختطفين بعملية أمنية خاصة في السويداء

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن وحداتها نفذت عملية أمنية خاصة داخل مدينة السويداء.

وذكرت وسائل الإعلام أن العملية الأمنية أسفرت عن تحرير ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين لدى مجموعات خارجة عن القانون.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان لها إن «العملية نُفِّذت وفق أعلى معايير العمل الأمني، حيث جرى تحرير المواطنين أنور عبد اللطيف شقير، ومراد أحمد عيسى، وعلي محمد عوض، وتأمين إخراجهم من المدينة وتسليمهم إلى ذويهم سالمين».

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك تم في إطار التزامها بواجباتها القانونية والوطنية في حماية المواطنين، والحفاظ على الأمن العام، ومنع أي تجاوز.