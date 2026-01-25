قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيثم شعبان مديرًا فنيًا لحرس الحدود خلفًا لـ أحمد زهران
هنصوم كام ساعة في رمضان .. وما موعد أول يوم صيام ؟
عاصفة شتوية مرعبة تقتـ.ـل الناس.. و«ترامب» يعلن الطوارئ في 10 ولايات أمريكية |شاهد
محامي رمضان صبحي: عودته لأسرته خطوة أولى.. وسنسعى لإيقاف عقوبة «الكاف»
أقل سعر دولار اليوم 25-1-2026
حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026
«فتوح» يكشف كواليس تغيّر شخصيته بعد الأزمات الأخيرة «التزمت وسيبت الشقاوة.. وتركيزي كله في الكرة»
«إسرائيل هيوم»: إيران نفذت إعدامات خارج القانون خلال قمع الاحتجاجات
حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
أخبار العالم

عاصفة شتوية مرعبة تقتـ.ـل الناس.. و«ترامب» يعلن الطوارئ في 10 ولايات أمريكية |شاهد

عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا
محمد على

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ بسبب الثلوج التي تضرب الولايات المتحدة، قائلًا إنه وافق على إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي إل. نويم في مؤتمر صحفي: "إن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) تقوم بتنسيق جهود شركات الطاقة لإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المختلفة".

وذكرت نويم إنهم "سيسهلون عمليات الإصلاح في أسرع وقت ممكن لإعادة التيار الكهربائي، خاصة في ضوء درجات الحرارة المنخفضة التي نتوقعها لأيام متتالية".

انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 129 ألف مشترك في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى بعد ظهر يوم السبت، ومعظمهم في تكساس ولويزيانا.

جثث رجلين وامرأة في مدينة نيويورك

وأعلنت شرطة نيويورك العثور على جثث رجلين وامرأة في مدينة نيويورك صباح السبت وسط درجات حرارة متجمدة. وتم العثور على الجثث في العراء، حيث أعلن المسعفون وفاتهم في مكان الحادث.

سيحدد كبير الأطباء الشرعيين في مدينة نيويورك سبب الوفاة.

قال متحدث باسم شرطة نيويورك، شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة تفاصيل الوفيات التي لا تزال قيد التحقيق، إن المتوفى يبدو أنه "غير مقيم".

بدأت الأمطار المتجمدة والجليد والثلوج تتساقط بغزارة على وسط الولايات المتحدة، مع بدء عاصفة شتوية هائلة رحلتها شرقًا عبر البلاد . وتعرضت أجزاء من أوكلاهوما وكانساس وأركنساس وتكساس لضربات قوية من الثلوج والأمطار المتجمدة صباح ومساء السبت، حيث حثّ المسؤولون السكان على البقاء في منازلهم وتجنب الطرق الخطرة. وفي منطقة العاصمة واشنطن، انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير مع ترقب المنطقة لواحدة من أشد العواصف الشتوية التي شهدتها منذ سنوات.

انقطاعات في التيار الكهربائي وسط درجات حرارة شديدة البرودة

وفي معظم أنحاء الولايات المتحدة، من المتوقع ألا تتساقط الثلوج بكثافة حتى ليلة السبت، لكن الجنوب يشهد بالفعل انقطاعات في التيار الكهربائي وسط درجات حرارة شديدة البرودة.

وقد أعلنت اثنتان وعشرون ولاية حالة الطوارئ؛ ووافق الرئيس ترامب على إعلان حالة الطوارئ في ولايات كارولاينا الجنوبية وفرجينيا وتينيسي وجورجيا وكارولاينا الشمالية وماريلاند وأركنساس وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وإنديانا وفرجينيا الغربية.

 حوالي 190 مليون شخص يخضعون لتحذير من الطقس 

ووفق ذلك، فحوالي 55 بالمائة من جميع الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة  - حوالي 190 مليون شخص - يخضعون لتحذير الطقس المرتبط بهذه العاصفة، والتي لن تغادر البلاد حتى ليلة الاثنين.

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 56 ألف مشترك في تكساس، ما يمثل الجزء الأكبر من انقطاعات التيار الكهربائي الناجمة عن العاصفة التي تواصل تحركها شرقاً. 
كما تأثرت لويزيانا بشدة، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 43 ألف مشترك.
بلغ عدد الرحلات الجوية الملغاة داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها حوالي 4000 رحلة حتى عصر يوم السبت. وقد تم إلغاء أكثر من 8600 رحلة جوية كانت مقررة ليوم الأحد.
 

الطوارئ الأمريكي ترامب الرئيس الأمريكي 10 ولايات

