عاصفة ثلجية تعطل الطيران في الولايات المتحدة وإلغاء 12 ألف رحلة

تسببت عاصفة ثلجية واسعة النطاق في اضطرابات كبيرة بحركة الطيران داخل الولايات المتحدة، مع إلغاء نحو 12 ألف رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت الوكالة أن الرحلات الملغاة كانت مقررة للإقلاع من مطارات مختلفة في أنحاء البلاد، في وقت تواجه فيه عدة ولايات ظروفًا جوية قاسية شملت تساقطًا كثيفًا للثلوج ورياحًا قوية وانخفاضًا حادًا في درجات الحرارة.

وذكرت التقارير أن أكثر من 40% من سكان الولايات المتحدة، أي ما يقارب 140 مليون شخص، وقعوا ضمن نطاق التحذيرات من العاصفة، التي امتد تأثيرها من ولاية نيو مكسيكو جنوبًا وصولًا إلى الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

ولم تقتصر تداعيات العاصفة على قطاع الطيران، إذ سُجلت أيضًا انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي. وجرى الإبلاغ عن أكثر من 112 ألف حالة انقطاع للكهرباء صباح السبت، من بينها نحو 55 ألف حالة في تكساس، وأكثر من 13 ألفًا في لويزيانا، وما يزيد على 11 ألفًا في نيو مكسيكو.

وفي سياق متصل، كانت شبكة "ABC" التلفزيونية قد أفادت في وقت سابق بأن ما لا يقل عن 18 ولاية أمريكية أعلنت حالة الطوارئ مع اشتداد تأثير العاصفة، وسط جهود رسمية للتعامل مع الأوضاع وضمان سلامة السكان وتقليل الخسائر المحتملة.