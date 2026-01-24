بلومبرج: توتر واشنطن وطهران يربك حركة الطيران الأوروبي إلى دبي والخليج

كشفت وكالة “بلومبيرج” أن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بدأ ينعكس سريعا على حركة الطيران المدني، بعد أن علقت عدة شركات طيران أوروبية رحلاتها إلى دبي وعدد من وجهات الشرق الأوسط، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات في أجواء المنطقة.

وأعلنت شركة إير فرانس إلغاء رحلاتها بين باريس ودبي يومي الجمعة والسبت، موضحة في بيان أن القرار يأتي “بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط”، في إشارة إلى التطورات الأمنية المتسارعة.

من جهتها، قررت شركة كي إل إم الهولندية وقف رحلاتها إلى دبي، والرياض، والدمام، وتل أبيب حتى إشعار آخر. وأوضحت الشركة أنها تتجنب، كإجراء احترازي، التحليق فوق أجواء عدد من دول الخليج، إلى جانب إيران والعراق وإسرائيل.

وتعكس هذه القرارات مدى حساسية قطاع الطيران المدني تجاه التوترات الجيوسياسية، إذ جاء التصعيد الأخير بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى نشر أصول بحرية أميركية في الشرق الأوسط، ما أعاد المخاوف من احتمال تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران.

وبحسب بيانات مطار دبي الدولي وموقع تتبع الرحلات فلايترادار24، ألغت شركات أخرى عدة رحلات إلى دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينها لوكس إير اللوكسمبورغية، وبريتيش إيروايز، وشركة الطيران منخفض التكلفة ترانسافيا.

في السياق ذاته، أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية إلغاء رحلاتها إلى طهران حتى 28 مارس مع تشغيل رحلاتها من وإلى تل أبيب وعمّان خلال ساعات النهار فقط حتى نهاية الشهر، كإجراء احترازي.

وكانت بريتيش إيروايز قد علقت في وقت سابق من الشهر رحلاتها إلى البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، ما يعكس اتساع دائرة الحذر لدى شركات الطيران.

ويأتي هذا الاضطراب في ظل سوابق قريبة، إذ سبق أن أوقفت شركات طيران أوروبية وأميركية عملياتها إلى دول الخليج في يونيو الماضي، قبيل هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة في قطر، ما أدى حينها إلى إغلاق أجواء عدة دول خليجية وحدوث اضطرابات واسعة في حركة الطيران الدولية.