إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بلومبرج: توتر واشنطن وطهران يربك حركة الطيران الأوروبي إلى دبي والخليج

القسم الخارجي

كشفت وكالة “بلومبيرج” أن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بدأ ينعكس سريعا على حركة الطيران المدني، بعد أن علقت عدة شركات طيران أوروبية رحلاتها إلى دبي وعدد من وجهات الشرق الأوسط، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاضطرابات في أجواء المنطقة.

وأعلنت شركة إير فرانس إلغاء رحلاتها بين باريس ودبي يومي الجمعة والسبت، موضحة في بيان أن القرار يأتي “بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط”، في إشارة إلى التطورات الأمنية المتسارعة.

من جهتها، قررت شركة كي إل إم الهولندية وقف رحلاتها إلى دبي، والرياض، والدمام، وتل أبيب حتى إشعار آخر. وأوضحت الشركة أنها تتجنب، كإجراء احترازي، التحليق فوق أجواء عدد من دول الخليج، إلى جانب إيران والعراق وإسرائيل.

وتعكس هذه القرارات مدى حساسية قطاع الطيران المدني تجاه التوترات الجيوسياسية، إذ جاء التصعيد الأخير بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى نشر أصول بحرية أميركية في الشرق الأوسط، ما أعاد المخاوف من احتمال تنفيذ ضربات عسكرية ضد إيران.

وبحسب بيانات مطار دبي الدولي وموقع تتبع الرحلات فلايترادار24، ألغت شركات أخرى عدة رحلات إلى دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، من بينها لوكس إير اللوكسمبورغية، وبريتيش إيروايز، وشركة الطيران منخفض التكلفة ترانسافيا.

في السياق ذاته، أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية إلغاء رحلاتها إلى طهران حتى 28 مارس مع تشغيل رحلاتها من وإلى تل أبيب وعمّان خلال ساعات النهار فقط حتى نهاية الشهر، كإجراء احترازي.

وكانت بريتيش إيروايز قد علقت في وقت سابق من الشهر رحلاتها إلى البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، ما يعكس اتساع دائرة الحذر لدى شركات الطيران.

ويأتي هذا الاضطراب في ظل سوابق قريبة، إذ سبق أن أوقفت شركات طيران أوروبية وأميركية عملياتها إلى دول الخليج في يونيو الماضي، قبيل هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة في قطر، ما أدى حينها إلى إغلاق أجواء عدة دول خليجية وحدوث اضطرابات واسعة في حركة الطيران الدولية.

التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حركة الطيران المدني شركات طيران أوروبية الشرق الأوسط إسرائيل

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

ورشة عمل للحكام

ورشة عمل للحكام استعدادا لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس

بيراميدز

دوري أبطال أفريقيا .. بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في الشوط الاول

ليفربول

أسيست محمد صلاح.. ليفربول يخسر من بورنموث 3-2 في الدوري الإنجليزي

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

