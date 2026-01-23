قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
رؤية مصر للعالم من دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لرواد الاقتصاد العالمي
تعددت الأسباب والإعدام واحد.. المشنقة تنتظر توربيني البحيرة والمعتدي على صغيرة وقاتل زوجته
لتوجيه ضربة أمريكية لإيران.. واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران
نائبة تطالب بتعديل تشريعي لتشديد العقوبات على زواج القاصرات
بلجيكا.. طعن ستة أشخاص خلال مظاهرة للأكراد
ترامب: إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه نفس العقبات منذ عام
بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لتوجيه ضربة أمريكية لإيران.. واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية
فرناس حفظي

تواصل حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن طريقها نحو الشرق الأوسط، بعد إعادة توجيهها من بحر الصين الجنوبي، في ظل تصاعد التكهنات بشأن إمكانية توجيه ضربة أمريكية لإيران على خلفية تهديدات بإعدام متظاهرين. 

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع وصول الحاملة إلى المنطقة خلال الأيام القادمة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس إن واشنطن “تراقب إيران عن كثب”، مضيفًا أن “أسطولًا كبيرًا” في طريقه نحو المنطقة. 

ورغم أنه عبر عن أمله في عدم الحاجة إلى استخدام القوة، رفض ترامب الرد بشكل صريح على سؤال حول ما إذا كان سيأمر بضربة عسكرية في حال نفذت طهران أحكام الإعدام بحق المتظاهرين، معتبرًا أن إعلان ذلك مسبقًا سيكون “تصرفًا أحمق”.


وخلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من دافوس، قال ترامب إن “إيران تعرف ما نريده”، مشيرا إلى أنه سبق أن هدد طهران برد غير مسبوق في حال المضي في عمليات الإعدام، ومؤكدًا أن “الخيار العسكري مطروح إذا عادت إيران إلى مسارها النووي”.


في موازاة ذلك، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا مساء الخميس ضم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورؤساء المؤسسة الدفاعية، لبحث التطورات الإقليمية وعلى رأسها الملف الإيراني، ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماع ناقش أيضًا مستجدات قطاع غزة.


مصادر أمريكية أفادت لرويترز أن واشنطن تدرس كذلك تعزيز منظومات الدفاع الجوي في الشرق الأوسط تحسبًا لأي تصعيد محتمل.


على الجانب الإقليمي، شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على رفض أنقرة “أي تدخل خارجي في إيران”، معتبرا أن الحفاظ على استقرار الجوار يصب في مصلحة تركيا.


وتزامن ذلك مع استمرار قطع الإنترنت عن أجزاء واسعة من إيران، حيث أفادت منظمة NetBlocks بأن مستوى الوصول إلى الشبكة لا يزال محدودًا بعد أكثر من 300 ساعة على تعتيم واسع النطاق.


يأتي ذلك في وقت تتباين فيه الأرقام الرسمية وغير الرسمية حول حصيلة ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وسط اتهامات للأطراف المتقابلة بتضليل الرأي العام وتعميق دائرة الغموض حول ما يجري داخل البلاد.

حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن الشرق الأوسط بحر الصين الجنوبي إيران إسرائيل نتنياهو ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

ترشيحاتنا

عودة الفاخوري

الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

يارا حسام حسن

أول رد من ابنة حسام حسن على الدعوي القضائية من خطيبها السابق

بيراميدز

بيراميدز يشيد بحفاوة الاستقبال المغربي قبل مواجهة نهضة بركان

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد