لتوجيه ضربة أمريكية لإيران.. واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط

تواصل حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن طريقها نحو الشرق الأوسط، بعد إعادة توجيهها من بحر الصين الجنوبي، في ظل تصاعد التكهنات بشأن إمكانية توجيه ضربة أمريكية لإيران على خلفية تهديدات بإعدام متظاهرين.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع وصول الحاملة إلى المنطقة خلال الأيام القادمة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس إن واشنطن “تراقب إيران عن كثب”، مضيفًا أن “أسطولًا كبيرًا” في طريقه نحو المنطقة.

ورغم أنه عبر عن أمله في عدم الحاجة إلى استخدام القوة، رفض ترامب الرد بشكل صريح على سؤال حول ما إذا كان سيأمر بضربة عسكرية في حال نفذت طهران أحكام الإعدام بحق المتظاهرين، معتبرًا أن إعلان ذلك مسبقًا سيكون “تصرفًا أحمق”.



وخلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من دافوس، قال ترامب إن “إيران تعرف ما نريده”، مشيرا إلى أنه سبق أن هدد طهران برد غير مسبوق في حال المضي في عمليات الإعدام، ومؤكدًا أن “الخيار العسكري مطروح إذا عادت إيران إلى مسارها النووي”.



في موازاة ذلك، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا مساء الخميس ضم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورؤساء المؤسسة الدفاعية، لبحث التطورات الإقليمية وعلى رأسها الملف الإيراني، ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الاجتماع ناقش أيضًا مستجدات قطاع غزة.



مصادر أمريكية أفادت لرويترز أن واشنطن تدرس كذلك تعزيز منظومات الدفاع الجوي في الشرق الأوسط تحسبًا لأي تصعيد محتمل.



على الجانب الإقليمي، شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على رفض أنقرة “أي تدخل خارجي في إيران”، معتبرا أن الحفاظ على استقرار الجوار يصب في مصلحة تركيا.



وتزامن ذلك مع استمرار قطع الإنترنت عن أجزاء واسعة من إيران، حيث أفادت منظمة NetBlocks بأن مستوى الوصول إلى الشبكة لا يزال محدودًا بعد أكثر من 300 ساعة على تعتيم واسع النطاق.



يأتي ذلك في وقت تتباين فيه الأرقام الرسمية وغير الرسمية حول حصيلة ضحايا الاحتجاجات الأخيرة في إيران، وسط اتهامات للأطراف المتقابلة بتضليل الرأي العام وتعميق دائرة الغموض حول ما يجري داخل البلاد.