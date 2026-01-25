يتحدّث عن السلام وقواته تقتــل الأطباء.. زاخاروف تهاجم زيلينسكي





قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إنه بينما يعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن سعيه إلى السلام واستعداده لوقف إطلاق النار يقوم إرهابيوه بقتل عناصر طبية عمدا.

وفي تعليقها على استهداف مسيرة جوية أوكرانية سيارة إسعاف وقتل طاقمها بمقاطعة خيرسون، كتبت زاخاروفا على قناتها في تلجرام: "يعلن زيلينسكي سعيه للسلام والاستعداد لوقف إطلاق النار، وهو ما روج له كثيرا في دافوس، بينما يقوم إرهابيوه بقتل الأطباء عمدا وبشكل منهجي - تماما كما يفعلون في دونباس منذ عام 2014".



وأكدت زاخاروفا أيضا أنه "سيتم حتما تحديد المذنبين والمتورطين في هذه الجريمة، وسينالون العقاب.